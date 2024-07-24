В Офісі Президента обговорили з міжнародними партнерами допомогу енергетичному сектору України

Заступники керівника Офісу Президента Олексій Кулеба та Ростислав Шурма провели черговий брифінг щодо подолання енергетичних викликів.

У ньому взяли участь члени уряду, представники обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів – дипломатичних місій США, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Фінляндії, Польщі, Чехії, Японії, Канади, Італії, Данії, Норвегії, Швеції, Литви, Представництва ЄС та міжнародних організацій, а також 16 послів України.

Під час брифінгу обговорили потреби енергетичного сектору та підготовку до опалювального сезону.

«Надзвичайно важливо, що міжнародні партнери продовжують робити дієві кроки для подолання наслідків російських атак і сприяють відновленню енергосистеми України. Щиро вдячний усім, хто долучається до підтримки нашої держави», – сказав Олексій Кулеба.

Міністр енергетики Герман Галущенко докладно поінформував про потреби в обладнанні для відновлення роботи пошкодженої генерації та проєкти для розподілення джерел енергії. Зокрема, Україна потребує майже 370 модульних котелень загальною потужністю 994 МВт, а також понад 380 генераторів для сектору теплової генерації. Встановлення когенераційних установок на підприємствах цієї галузі може дати змогу розвинути до 2 ГВт електроенергії.

Герман Галущенко також розповів про Штаб оперативного реагування на ситуацію в енергетиці. Зараз робочі групи зосереджені на ремонті й відновленні енергетичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, забезпеченні генераторами й питаннях теплопостачання.

Помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт наголосив, що у Вашингтоні усвідомлюють ризики, які зростатимуть із наближенням зими. Він зазначив, що партнери мають якнайшвидше об’єднати свої зусилля для допомоги Україні.

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда підтримав цю позицію, засудив атаки росіян на цивільні об’єкти у нашій країні та зауважив, що Японія продовжить співпрацю з партнерами у проєктах, які підтримують Україну, зокрема, в енергетиці.