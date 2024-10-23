В Офісі Президента обговорили законодавчі зміни для реформи МСЕК

Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася нарада щодо змін у законодавстві на виконання рішення РНБО про реформування системи медико-соціальних експертних комісій.

У ній узяли участь представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства у справах ветеранів, Міністерства соціальної політики, Апарату РНБО та інших відомств, а також громадських організацій, які опікуються людьми з інвалідністю.

Ключові теми наради – ліквідація МСЕК, цифровізація всіх етапів встановлення інвалідності, а також порядок і критерії, за якими це здійснюватиметься.

«Наші люди не повинні проходити незрозумілі обстеження, чекати місяцями або платити гроші за «сприяння» в отриманні того, що належить за законом. Маємо невідкладно внести відповідні зміни до законодавства, щоб унеможливити будь-які зловживання в майбутньому та щоб винні понесли суворе й справедливе покарання», – заявила Ірина Верещук.

Вона закликала парламент, уряд і представників громадських організацій зосередитися на нормотворчій роботі, щоб українці вже найближчим часом побачили якісні зміни.