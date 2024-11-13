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В Офісі Президента працюють над удосконаленням системи захисту постраждалих від війни українців

13 листопада 2024 року - 20:59

В Офісі Президента працюють над удосконаленням системи захисту постраждалих від війни українців

Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася міжвідомча нарада, у якій узяли участь представники уряду, Офісу Генерального прокурора, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Держслужби у справах дітей, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим, а також представники громадських організацій та експертної спільноти. 

У фокусі уваги – напрацювання єдиного комплексного підходу до захисту й підтримки українців та українок, які постраждали внаслідок російської агресії.

Представники центральних органів виконавчої влади спільно з громадськими організаціями презентували концепцію вдосконалення національної системи.

«Це важливо, тому що вона має слугувати основою для подальшої нормотворчої та практичної роботи органів влади й громадського сектору. Зокрема, документ містить рекомендації для врегулювання питання отримання українцями компенсацій за завдані внаслідок російської агресії збитки», – додала Ірина Верещук.

Концепція має бути погоджена та ухвалена до кінця цього року.

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