Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Потрібне відповідне бажання й рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики – звернення Президента
Потрібне відповідне бажання й рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики – звернення Президента

6 квітня 2025 року - 16:16

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Офісі Президента провели зустріч із представниками країн – членів Об’єднаних експедиційних сил

7 квітня 2025 року - 18:33

Конгрес місцевих та регіональних влад обрав нового керівника свого Офісу

7 квітня 2025 року - 09:00

Потрібне відповідне бажання й рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики – звернення Президента

6 квітня 2025 року - 16:11

Президент відзначив рятувальників, медиків, нацгвардійців і поліцейських, які працюють на місці російського удару в Кривому Розі

5 квітня 2025 року - 21:34

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив найвищі державні нагороди захисникам України і родинам загиблих Героїв
Президент вручив найвищі державні нагороди захисникам України і родинам загиблих Героїв

4 квітня 2025 року - 19:00

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента провели зустріч із представниками країн – членів Об’єднаних експедиційних сил

7 квітня 2025 року - 18:33

В Офісі Президента провели зустріч із представниками країн – членів Об’єднаних експедиційних сил

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із послами та представниками посольств країн – членів Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Одна з ключових тем зустрічі – посилення співпраці та підтримки України в умовах повномасштабної російської агресії.

Представники країн – членів JEF наголосили на тому, що безпека України має стратегічне значення для стабільності всього Європейського континенту, і висловили рішучу підтримку євроатлантичних прагнень нашої держави.

Ігор Брусило подякував партнерам за їхню відданість європейській безпеці та встановленню справедливого, всеосяжного й тривалого миру в Україні.

«Підтримка країн – членів JEF має важливе значення для зміцнення обороноздатності України. Наші спільні зусилля сьогодні спрямовані не лише на протидію російській агресії, але й на побудову надійної системи європейської безпеки, заснованої на повазі до міжнародного права й територіальної цілісності держав», – наголосив заступник очільника Офісу Глави держави.

Сторони погодилися продовжити регулярний діалог і координацію дій для більш ефективного протистояння спільним викликам безпеці Європейського регіону.

JEF є одним із ключових безпекових об’єднань у Європі, яке було створене за ініціативою Великої Британії у 2015 році. До його складу входять Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Країни – учасниці JEF можуть діяти в повному спектрі військової діяльності: від оборони до тренувань і міжнародних військових навчань, від надання гуманітарної допомоги до врегулювання криз. Це військове об’єднання також сприяє безпеці й обороноздатності всіх країн-учасниць і є додатковим інструментом для протидії європейським і глобальним загрозам, що зростають.

Версія для друку