В Офісі Президента провели зустріч із представниками країн – членів Об’єднаних експедиційних сил

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із послами та представниками посольств країн – членів Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Одна з ключових тем зустрічі – посилення співпраці та підтримки України в умовах повномасштабної російської агресії.

Представники країн – членів JEF наголосили на тому, що безпека України має стратегічне значення для стабільності всього Європейського континенту, і висловили рішучу підтримку євроатлантичних прагнень нашої держави.

Ігор Брусило подякував партнерам за їхню відданість європейській безпеці та встановленню справедливого, всеосяжного й тривалого миру в Україні.

«Підтримка країн – членів JEF має важливе значення для зміцнення обороноздатності України. Наші спільні зусилля сьогодні спрямовані не лише на протидію російській агресії, але й на побудову надійної системи європейської безпеки, заснованої на повазі до міжнародного права й територіальної цілісності держав», – наголосив заступник очільника Офісу Глави держави.

Сторони погодилися продовжити регулярний діалог і координацію дій для більш ефективного протистояння спільним викликам безпеці Європейського регіону.

JEF є одним із ключових безпекових об’єднань у Європі, яке було створене за ініціативою Великої Британії у 2015 році. До його складу входять Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Країни – учасниці JEF можуть діяти в повному спектрі військової діяльності: від оборони до тренувань і міжнародних військових навчань, від надання гуманітарної допомоги до врегулювання криз. Це військове об’єднання також сприяє безпеці й обороноздатності всіх країн-учасниць і є додатковим інструментом для протидії європейським і глобальним загрозам, що зростають.