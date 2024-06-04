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В Офісі Президента відбулася міжвідомча нарада щодо ратифікації Римського статуту

8 червня 2024 року - 13:25

В Офісі Президента відбулася міжвідомча нарада щодо ратифікації Римського статуту

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та Генеральний прокурор України Андрій Костін провели міжвідомчу нараду щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. На нараді були присутні представники міністерств оборони, юстиції, закордонних та внутрішніх справ, СБУ, ГУР і Нацполіції.

Обговорили необхідність ратифікації Римського статуту для збільшення зусиль України з притягнення до відповідальності російських злочинців, зміцнення дипломатичної позиції України, а також виконання євроінтеграційних і двосторонніх домовленостей.

Учасники досягли згоди щодо відсутності ризиків, пов’язаних із ратифікацією: Україна вже визнала юрисдикцію суду. Також Міжнародний кримінальний суд доповнює національні системи кримінального правосуддя і приймає справи лише тоді, коли національні суди держави не можуть або не хочуть забезпечувати відповідальність за певні злочини.

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