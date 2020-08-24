В Офісі Президента відбулася нарада щодо досліджень та виробництва імунобіологічних препаратів із застосуванням генної інженерії

Під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Юлії Соколовської відбулася нарада з питань розвитку системи біологічної безпеки України. Зокрема, обговорювалося створення умов для наукових досліджень та виробництва імунобіологічних препаратів із застосуванням генно-інженерних технологій.

У нараді взяли участь представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства фінансів України та керівники й провідні академіки Національної академії наук та Національної академії медичних наук України.

Президент Володимир Зеленський поставив завдання щодо створення центру, який координуватиме співпрацю між науково-дослідними установами та виробничими потужностями країни у напрямку створення умов для забезпечення вітчизняними вакцинами. У перспективі це дасть змогу подолати залежність держави від імпорту вакцин та імунобіологічних препаратів, а також протидіяти негативному впливу біологічних факторів та біозагроз для держави.

Під час наради представники МОЗ презентували бачення щодо напрямів локалізації виробництва вакцин, здійснення науково-дослідницьких та науково-технологічних розробок із застосуванням генно-інженерних технологій. Також присутні науковці наголосили на необхідності надання пріоритету генно-інженерним технологіям виробництва імунобіологічних препаратів.

Заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, а також радник керівника Офісу Глави держави Михайло Пасічник акцентували увагу на тому, що питання сучасних наукових досліджень у сфері біобезпеки, вірусології та захисту населення від інфекційних захворювань є надзвичайно важливими, а тому необхідно виробити найоптимальніші стратегії їхнього впровадження, перебачити ресурсне та логістичне забезпечення цього процесу.

За результатами наради мають бути підготовлені відповідні пропозиції.