В Офісі Президента відбулася нарада щодо збалансованого підходу до визначення грошового забезпечення військовослужбовців та правоохоронців

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського в Офісі Глави держави відбулася нарада щодо обґрунтованого та збалансованого підходу до визначення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів.

У нараді взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступники керівника Офісу Президента Роман Машовець, Юлія Свириденко та Олег Татаров, а також міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, керівники розвідувальних органів та інших складових сектору безпеки й оборони.

Секретар РНБО зазначив, що Володимир Зеленський доручив розглянути питання про виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони від 5 листопада 2020 року, у якому йдеться про усунення диспропорцій у розмірах грошового забезпечення особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Олексій Данілов додав, що це питання досі потребує вирішення.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець наголосив на важливості збалансованої уніфікації грошового забезпечення.

«Ми розуміємо, що в різних складових сектору безпеки й оборони є певні категорії військовослужбовців, які виконують приблизно однакові завдання, враховуючи завдання з ризиком для життя та складність виконання службових обов’язків. До цього питання треба підійти дуже ретельно та уважно», – сказав Роман Машовець.

Він зазначив, що необхідно встановити чіткі етапи проведення уніфікації.

За результатами наради буде підготовлено пропозиції Президенту України щодо розв'язання проблеми дисбалансу забезпечення військовослужбовців та правоохоронців, забезпечення обґрунтованого, збалансованого між всіма складовими сектору безпеки й оборони України підходу до визначення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців (осіб начальницького й рядового складу).