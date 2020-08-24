В Офісі Президента відбулася нарада з представниками креативних індустрій і концертної галузі щодо роботи в умовах пандемії

В Офісі Президента України відбулася зустріч керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака з представниками креативних індустрій, провідних продюсерських центрів та агенцій, організаторів концертних заходів і найбільших квиткових операторів України.

У зустрічі також взяли участь міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко та перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

На нараді обговорили найгостріші питання діяльності галузі в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема, представники культури та креативних індустрій наголосили на необхідності встановлення чітких і прозорих вимог щодо проведення масових заходів у тій чи іншій карантинній зоні. Вони висловилися за те, щоб правила були рівними для всіх учасників ринку і концертних майданчиків, а порушники вимог несли відповідальність.

У цьому контексті представники влади повідомили, що через грубе порушення карантинних вимог уже розпочато декілька кримінальних проваджень і на порушників чекає покарання.

Також на зустрічі обговорювалася проблема нестачі в Україні великих концертних майданчиків – навіть у великих містах, включно з Києвом.

Крім того, порушувалося питання щодо врегулювання рівня оподаткування представників індустрії, адже галузь зазнала значних збитків через пандемію COVID-19 та запроваджені у зв’язку з цим обмежувальні заходи.

Учасники зустрічі домовилися, що буде створена робоча група з представників галузі, Офісу Президента, МОЗ та Мінкультури за участю народних депутатів, що входять до профільного комітету, для напрацювання відповідних уніфікованих вимог до проведення масових заходів для кожної карантинної зони.

Керівник Офісу Президента України наголосив, що влада розуміє важливість підтримки культури в цей складний період: «Нам дуже важливо все, що ви робите, і ми відкриті для діалогу. Зараз увесь світ вчиться жити в нових умовах, але історія неодноразово доводила, що найбільші прориви відбуваються саме в кризові періоди. Тому давайте спільними зусиллями шукати нестандартні рішення», – зазначив він.

Андрій Єрмак нагадав, що Україна нині активно вибудовує нове стратегічне партнерство з іншими країнами, а культура є одним з інструментів зближення та зміцнення двосторонніх відносин. Зокрема, культурна дипломатія відкриває нові можливості для представників української креативної індустрії.