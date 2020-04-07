В Офісі Президента відбулася традиційна нарада щодо боротьби з COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду щодо питань боротьби з коронавірусом.

Окрему увагу звернули на ситуацію в Миколаївській області, де ще не було зафіксовано жодного хворого на COVID-19.

Володимиру Зеленському повідомили, що на Миколаївщині проводиться дуже мала кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи.

«Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим», – сказав Глава держави.

Додатково приділили увагу фінансуванню лікарень по всій країні у зв’язку зі зміною системи направлення коштів через впровадження другого етапу медичної реформи.

Президент наполіг на пришвидшенні забезпечення засобами захисту неопорних лікарень.

«Ми в прямому сенсі в цьому питанні боремося за життя лікарів, тому деякі процеси на шляху до їхнього забезпечення захистом мають бути паралельними. Забезпечити лікарів треба терміново по всій країні», – наголосив Володимир Зеленський.