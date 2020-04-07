Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента щодо заходів, яких вживає держава для протидії коронавірусу
Звернення Президента щодо заходів, яких вживає держава для протидії коронавірусу

7 квітня 2020 року - 19:03

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Офісі Президента відбулася традиційна нарада щодо боротьби з COVID-19

10 квітня 2020 року - 13:17

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Республіки Корея

10 квітня 2020 року - 12:11

Уряд та НБУ представили Президенту перші програми допомоги малому бізнесу на час епідемії COVID-19

9 квітня 2020 року - 16:02

Більшість українців підтримують карантинні заходи, але пік захворюваності ще попереду – Президент

9 квітня 2020 року - 13:34

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року

13 березня 2020 року - 20:17

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента відбулася традиційна нарада щодо боротьби з COVID-19

10 квітня 2020 року - 13:17

В Офісі Президента відбулася традиційна нарада щодо боротьби з COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду щодо питань боротьби з коронавірусом.

Окрему увагу звернули на ситуацію в Миколаївській області, де ще не було зафіксовано жодного хворого на COVID-19.

Володимиру Зеленському повідомили, що на Миколаївщині проводиться дуже мала кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи.

«Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим», – сказав Глава держави.

Додатково приділили увагу фінансуванню лікарень по всій країні у зв’язку зі зміною системи направлення коштів через впровадження другого етапу медичної реформи. 

Президент наполіг на пришвидшенні забезпечення засобами захисту неопорних лікарень.

«Ми в прямому сенсі в цьому питанні боремося за життя лікарів, тому деякі процеси на шляху до їхнього забезпечення захистом мають бути паралельними. Забезпечити лікарів треба терміново по всій країні», – наголосив Володимир Зеленський.

Версія для друку