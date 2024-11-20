В Офісі Президента відбулася зустріч із дипломатами ЄС щодо санкційної політики проти РФ

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк провів брифінг для керівників дипломатичних установ і представників посольств країн Європейського Союзу в Україні, присвячений аналізу впливу санкцій на РФ та шляхам посилення обмежень.

«Росія здатна підтримувати військову агресію проти України завдяки високим доходам від експорту. Посилення режиму санкцій має вирішальне значення для позбавлення РФ коштів на фінансування війни», – наголосив він.

Радник-уповноважений акцентував, що водночас російська економіка, обтяжена витратами на війну, стає більш вразливою. За його словами, цю ситуацію треба використати й значно посилити санкційний тиск.

Зокрема, потрібно скорочувати енергетичні доходи Росії, оскільки обмеження цін на російську нафту не працює. 92 % постачання сирої нафти з РФ зараз здійснює тіньовий флот. Основна проблема – повільне визначення відповідних суден і накладення на них санкцій.

Владислав Власюк також нагадав, що цього місяця відбулося різке скорочення видобутку на проєкті Arctic LNG 2, який є ключовим у планах агресора щодо розширення експорту скрапленого природного газу й розвитку Північного морського шляху.

Водночас ЄС залишається найбільшим покупцем російського СПГ. Тому важливо, щоб Євросоюз поширив свої санкції на ті судна, із яких Росія прагне створити тіньовий флот для транспортування палива, а в найближчій перспективі – повністю заборонив експорт російського скрапленого природного газу.

Також ЄС і досі дуже залежить від російського ядерного палива.

Крім того, необхідно заборонити імпорт російських металів, оскільки це ще одне важливе джерело доходів для РФ.

Попри повну заборону експорту до Росії товарів і технологій подвійного призначення державі-агресорці досі вдається купувати їх для потреб свого ВПК, використовуючи складні ланцюги постачання із залученням третіх країн. Потрібно запровадити заборону на реекспорт до Росії корисних копалин, комплексні санкції проти всіх компаній, що беруть участь у постачанні критичних компонентів, обладнання та ресурсів до РФ.

У зв’язку з фінансовими санкціями Росія зараз покладається на криптовалютні методи оплати. Відповідно, ЄС має приєднатися до вже запроваджених санкцій США проти окремих російських фінтех-компаній і разом працювати над розширенням обмежень щодо відповідного сектору РФ. Крім того, європейські фінустанови, які залишаються на російському ринку, мають якомога швидше з нього вийти.

«ЄС має розглянути питання про доповнення великих пакетів санкцій регулярними меншими пакетами, спрямованими на організації, фізичних осіб тощо. Зокрема, використовуючи підготовлений Україною список зі 100 найбільших фізичних та юридичних осіб, які становлять загрозу міжнародній безпеці через причетність до російської агресії проти нашої країни», – зауважив Владислав Власюк.