В Офісі Президента відбулася зустріч із заступником Генерального секретаря НАТО з питань операцій

Заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква і Роман Машовець провели зустріч із заступником Генерального секретаря НАТО з питань операцій Томом Гоффусом.

На виконання доручення Президента України й керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква і Роман Машовець обговорили перебіг реалізації домовленостей, досягнутих під час Вашингтонського саміту Альянсу в липні цього року.

Заступники очільника Офісу Президента високо оцінили рішення країн НАТО щодо виділення фінансової допомоги нашій державі на суму 40 млрд євро у наступному році, а також наголосили на необхідності її своєчасного надходження з урахуванням ситуації на полі бою.

Основну увагу сторони приділили подальшим конкретним крокам Альянсу, спрямованим на реалізацію нещодавніх ініціатив щодо створення нової місії НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) й запуску Спільного центру НАТО – Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

Крім того, під час зустрічі обговорили шляхи підвищення рівня взаємосумісності й координованості дій партнерів, а також посилення оборонних спроможностей України, насамперед для захисту неба від російських ракетних обстрілів.