В Офісі Президента відбулася зустріч з головним прокурором у справі Слободана Мілошевича, на якій обговорювалося створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

В Офісі Президента відбулася зустріч заступника керівника Офісу Глави держави Андрія Смирнова та посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антона Кориневича з британським юристом Джеффрі Найсом, який був головним прокурором у справі екс-Президента Сербії Слободана Мілошевича у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії. На зустрічі обговорили створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який судитиме найвище політичне та військове керівництво РФ.

«Я вважаю це абсолютно логічною ініціативою та цілковито поділяю необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії політичного керівництва Росії. Впевнений, що його можна створити швидко. І хочу побажати Україні йти до створення суду енергійно, не зважаючи на якісь скептичні оцінки. Кейс Мілошевича каже, що навіть найвищий чиновник рано чи пізно буде покараний за свої злочини. Це повною мірою стосується й Володимира Путіна», – заявив Джеффрі Найс.

Андрій Смирнов наголосив, що створення Спеціального трибуналу та покарання всіх членів Ради безпеки Росії є ключовим для майбутньої системи міжнародного права.

«Якщо сьогодні не показати всьому світові, що злочин агресії жорстко покараний, якщо не притягнути до кримінальної відповідальності Володимира Путіна та всю його кліку, завтра будь-який диктатор може висунути територіальні претензії до будь-якої країни світу. І про систему міжнародної безпеки можна буде забути назавжди», – сказав Андрій Смирнов.

Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич зазначив, що напад Росії на Україну є найбільшою агресією і спричинив наймасштабнішу війну у Європі з часів завершення Другої світової, а тому створення Спеціального трибуналу, який судитиме вище політичне та військове керівництво РФ за скоєння злочину агресії проти України, є належною правовою відповіддю на це брутальне вторгнення.

Нагадаємо, Україна виступила з ініціативою створення Спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності членів Ради безпеки Росії за скоєння злочину агресії проти нашої держави. Раніше створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.