В Офісі Президента відбулися брифінги для американської делегації щодо ситуації на полі бою, потреб України у зброї та санкцій проти РФ

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак зустрівся з делегацією Сполучених Штатів Америки на чолі з першим заступником радника Президента США з питань національної безпеки Джоном Файнером.

Українська сторона провела для американської делегації брифінги щодо безпекової ситуації в контексті повномасштабної агресії Росії та розвитку спроможностей Сил оборони України й санкційної політики.

Андрій Єрмак зазначив, що впродовж останніх днів РФ здійснила низку ракетних атак на українські міста, зокрема Полтаву та Львів, під час яких загинули десятки людей і ще сотні були поранені.

«Ми хочемо надати вам вичерпну інформацію. Бо ви знаєте: позиція Президента Зеленського, що США – наші друзі, ми стратегічні партнери, і ми хочемо бути максимально відкриті, оскільки без довіри неможливо рухатись разом до перемоги України. І, звичайно, ми вдячні народу та уряду США, Президенту Байдену за надану допомогу», – наголосив він.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ та ОСУВ «Хортиця» Андрій Гнатов розповів про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, а також про операцію в Курській області.

Тимчасовий виконувач обов’язків командувача Повітряних сил Збройних Сил України Анатолій Кривоножко поінформував про застосування F-16, тактику російських обстрілів та потреби України в додаткових засобах ППО, ЗРК, ракетах, засобах радіоелектронної розвідки тощо.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла про можливості українського оборонного сектору, поточну та потенційну співпрацю з американськими компаніями для вдосконалення спроможностей Сил оборони України, а також про потреби в запчастинах та деталях.

Під час обговорення санкцій перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко підкреслила необхідність посилення експортного контролю для того, щоб критичні технології західного виробництва не потрапляли до РФ (зокрема через треті країни), а також здійснення санкційного тиску на підприємства металургійної галузі Росії.

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк звернув увагу на кореляцію запроваджених санкцій та макроекономічних показників ворога. Він наголосив на доцільності посилення санкцій у фінансовій сфері задля унеможливлення проведення країною-агресоркою транскордонних транзакцій. Крім того, за словами радника-уповноваженого, необхідно вжити заходів щодо подальшого обмеження поширення російської нафти та роботи «Росатому».