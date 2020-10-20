В Офісі Президента відбулося перше засідання Ради соціального розвитку регіонів при Главі держави

Під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Юлії Соколовської відбулося перше засідання Ради соціального розвитку регіонів при Главі держави.

Рада є спеціально створеним координаційним майданчиком, який дає змогу синхронізувати діяльність та узгоджувати цілі та напрямки при формуванні й реалізації соціальної політики між центральними органами виконавчої влади та місцевою владою.

У засіданні взяли участь члени Ради: заступники голів ключових для соцсфери міністерств, голова комітету соціальної політики Верховної Ради, керівники підрозділів Офісу Президента. У режимі відеоконференції до зустрічі долучилися профільні заступники голів обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації. Темою обговорення була реформа соціального захисту та захисту прав дітей у процесі децентралізації в країні.

Учасники засідання відзначили, що результатом децентралізації має стати наближеність соціальної підтримки та соціального захисту до людей. Планується, що всі звернення із соціальних питань прийматимуть представники громади та у цифровому форматі передаватимуть для ухвалення рішень до відповідних органів виконавчої влади.

Як наголосив заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода, у кожній об’єднаній територіальній громаді має бути створений центр надання адміністративних послуг.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко додав, що з 1 січня 2021 року підключення до цифрової платформи «Соціальна громада» буде для органів місцевого самоврядування безкоштовним. За його словами, звернутися по соціальну підтримку можна буде також за допомогою зручних інтернет-сервісів.

Усі учасники засідання акцентували увагу на важливості забезпечення повноцінного функціонування органів соціального захисту на місцевому рівні в процесі трансформації та укрупнення районів і на необхідності збереження кваліфікованих кадрів у системі соціальної підтримки й захисту.

Зокрема, під час засідання обговорювалося питання виплати зарплатні на рівні районних державних адміністрацій.

«Важливо сформулювати чіткий та узгоджений між усіма алгоритм дій щодо фінансування діяльності місцевих органів соціального захисту та захисту прав дітей на період, який пов’язаний з процесом децентралізації, а також запропонувати організаційну модель надання захисту й підтримки, яка буде найбільш зручною та ефективною для людей на місцях», – резюмувала Юлія Соколовська.

За підсумками засідання було поставлено завдання Міністерству фінансів, Міністерству розвитку громад та територій і Міністерству соціальної політики спільно напрацювати пропозиції щодо оптимальної моделі сфери соціального захисту в умовах децентралізації.