В Офісі Президента відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації та Microsoft

У межах президентського проекту «Держава у смартфоні» віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та генеральний директор представництва Microsoft в Україні Ян Петер де Йонг підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Підписання відбулося в Офісі Президента України.

Михайло Федоров зазначив, що цей документ є важливим для розвитку цифрової економіки та подякував компанії за прояв особливої уваги до українського ринку.

«Потенційна взаємодія з Microsoft – це цифровий стрибок для нашої країни… Одна з пріоритетних цілей нашого міністерства – за два з половиною роки відцифрувати всі державні послуги. Інфраструктурно це неможливо робити, якщо не буде дата-центру, у якому ми зможемо зберігати наші дані. Ми особливу увагу приділяємо зберіганню даних саме в нашій країні й не хочемо, щоб сенситивні дані зберігалися в інших країнах», – наголосив Михайло Федоров.

Він зазначив, що співпраця з Microsoft допоможе Україні реалізувати амбітну мету з переведення всіх державних послуг у цифровий формат.

Меморандум передбачає створення на території України хмарної інфраструктури Microsoft Azure, Office 365 тощо.

«Програма Azure Microsoft включає розвиток хмарних сервісів у розмірі понад 500 мільйонів доларів. Зараз ми розглядаємо можливість переходу сервісів «Дія. 2.0» на хмарні сервіси Azure Microsoft», – розповів віце-прем’єр-міністр.

У межах співпраці з Microsoft планується залучити до програми понад 100 тис. нових досвідчених ІТ-спеціалістів у наступні три роки.

За словами Михайла Федорова, Міністерство цифрової трансформації ставить перед собою мету забезпечити всі необхідні умови для діяльності та розвитку технологічних компаній у нашій країні.

Генеральний директор представництва Microsoft в Україні відзначив потенціал Української держави та фахівців.

«Мета меморандуму – використати цей потенціал, щоб зробити Україну кращим місцем для життя та допомогти українським компаніям стати більш конкурентними завдяки забезпеченню доступності останніх технологій», – зазначив він.

Ян Петер де Йонг зауважив, що сучасні технології відкривають великі можливості, зокрема для держави у наданні послуг для громадян. За його словами, компанія Microsoft має досвід співпраці з державними органами по всьому світу.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів привітала підписання меморандуму, нагадавши, що у президентській програмі «Держава у смартфоні» багато уваги приділено створенню цифрової держави, тож сьогоднішня подія стане великим кроком у цьому напрямі.

Вона зауважила, що український ІТ-сектор активно розвивається протягом останніх років, і держава спрямовує свої зусилля на допомогу та підтримку успішних ІТ-компаній.

«Побудова цифрової економіки неможлива без активної ролі державних інституцій і послуг, які вони надають. Ініціатива Міністерства цифрової трансформації та Microsoft, яка сьогодні почне свою реалізацію, дасть дуже великий поштовх переходу та цифровізації всіх державних послуг на зовсім новий технологічний рівень. І ця програма співпраці включатиме не лише більш доступні, швидкі та якісні послуги для громадян і бізнесу, а й освітній блок: у межах співпраці будемо вчити десятки тисяч молодих українців ставати успішними підприємцями, айтішниками й будувати в Україні велику цифрову культуру та здійснювати трансформацію», – наголосила Юлія Ковалів.