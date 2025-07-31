В Офісі Президента відбувся брифінг для дипломатів країн ЄС щодо санкційної політики проти Росії

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк провів брифінг для керівників і представників дипломатичних установ країн Європейського Союзу в Україні, присвячений посиленню санкцій проти Росії. На брифінгу також виступили заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Ігор Брусило.

Владислав Власюк зауважив, що російська економіка відчуває вплив санкцій.

«Із Росії регулярно надходять новини про труднощі в економіці. І принаймні частина цих проблем спричинена саме санкційним тиском. Для них немає легкого способу подолати ці труднощі. Навіть офіційний прогноз російського ВВП зараз набагато гірший, ніж був на початку року. Є спад у всіх галузях промисловості, крім військово-промислового сектору. Це наслідки санкцій», – зазначив він.

Під час брифінгу були озвучені конкретні ідеї щодо можливих наступних санкційних кроків. Вони мають стосуватися нафтодоларів, фінансового та військово-промислового секторів Росії. Необхідні нові обмеження проти інфраструктури тіньового флоту, санкції щодо банківських установ і альтернативних платіжних систем, а також розширення списку критично важливих матеріалів, які використовує російський ВПК.

Ігор Жовква поінформував про наслідки останнього російського обстрілу. Він наголосив, що окремі деталі для російських ракет і дронів виробляють не лише в Ірані, а й у європейських країнах.

Заступник керівника Офісу Президента також подякував ЄС за ухвалення 18-го пакета санкцій і закликав розпочати підготовку наступного.

Ігор Брусило також закликав країни Євросоюзу посилити співпрацю між органами експортного контролю, щоб запобігти потраплянню в Росію компонентів для «шахедів».

За його словами, обмін інформацією про фірми, які експортували деталі для дронів у Росію, дасть змогу уникнути повторення таких випадків.

Владислав Власюк продемонстрував дипломатам деталі російських ракет і дронів, вироблені в країнах Євросоюзу у 2024–2025 роках, і залишки ракети «Іскандер-К», якою російські окупанти поцілили в житловий будинок в Києві в ніч на четвер.