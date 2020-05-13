В Україні існує кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта – Президент

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних закладів вищої освіти України. Учасники заходу зазначили, що не мали зустрічі з Главою держави в такому форматі з 2005 року, та висловили задоволення зацікавленістю питаннями вищої освіти. У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк та голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Учасники обговорили питання оптимізації закладів вищої освіти (ЗВО), розширення їхньої фінансової автономії, рівень зарплат викладачів та умови, у яких навчаються студенти.

Глава держави наголосив, що в Україні існує кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта.

«Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод у країні так і залишиться. Цю проблему держава має вирішувати спільно з вищою освітою», – заявив Президент.

Володимир Зеленський нагадав, що в Україні навчається понад мільйон студентів. Велика частина з них не хоче залишатися на батьківщині. А з тих, хто залишається, багато хто не працює за здобутою спеціальністю.

«Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих дійсно талановитих студентів?» – звернувся Президент до учасників зустрічі.

Зі свого боку Сергій Бабак заявив, що завдання Комітету з питань освіти, науки та інновацій і парламенту в цілому – створити законодавчі умови для розвитку системи вищої освіти та її подальшої еволюції. Наразі Верховна Рада вже зробила окремі кроки щодо змін у системі фінансування університетів, які стимулюватимуть покращення якості.

Тепер у контрактах з ректорами будуть з’являтися показники ефективності за певний час і механізми перевірки цих показників.

«Наші плани до кінця 20-го року діляться на дві частини: тактичні плани – це проведення вступної кампанії, і фінансова автономія. У нас є багато планів. Комітет завжди відкритий до співпраці», – зазначив Сергій Бабак.

Очільники провідних ЗВО наголосили на важливому значенні можливостей для розвитку освіти, які дає новий закон про вищу освіту, залученні бізнесу до формування кадрів, створенні механізмів венчурних фондів, фінансуванні стартапів та в цілому на потребі законодавчих ініціатив для перетворення вітчизняної вищої освіти на сучасну, комфортну та успішну.

Зокрема, ректор Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Каразiна Віль Бакіров зазначив, що ця зустріч є надзвичайно важливою, адже це – меседж усій вертикалі влади та суспільству, що Президент цінує та приділяє належну увагу системі вищої освіти. Віль Бакіров наголосив на важливості програми для підтримки та збереження фізико-математичної та природничої освіти.

Очільники ЗВО також акцентували увагу на важливості розбудови науково-дослідницької інфраструктури, залучення іноземних студентів, розбудови мережі гуртожитків.

На зустрічі були присутні: ректор Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Леонід Губерський, ректор Київського національного торговельно-економічного університету Анатолій Мазаракі, в. о. президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» Василь Ожоган, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк, перший проректор Національного медичного університету ім. Богомольця Юрій Кучин, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук, ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Петро Куліков, ректор Національного авіаційного університету Володимир Ісаєнко, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко, ректор Університету Державної фіскальної служби України Павло Пашко, ректор Національного університету водного господарства та природокористування Віктор Мошинський, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк, в. о. ректора Таврійського національного університету ім. Вернадського Володимир Казарін, ректор Донбаської державної машинобудівної академії Віктор Ковальов, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Віль Бакіров, проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В’ячеслав Комаров, ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Геннадій Півняк, ректор Одеського національного політехнічного університету Геннадій Оборський, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник, ректор Українського католицького університету Богдан Прах, ректор Запорізького національного університету Микола Фролов, ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський, ректор Сумського державного університету Анатолій Васильєв, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу Євстахій Крижанівський та ректор Національного університету «Острозька академія» Ігор Пасічник.