В Україні наразі немає підстав призупиняти використання вакцини Covishield, не було жодного летального випадку – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що наразі немає підстав для призупинення щеплення в країні від COVID-19 вакциною Covishield, а паралельно триває робота над постачанням в Україну інших вакцин. Про це він заявив на спільній прес-конференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо призупинення використання вакцини AstraZeneca деякими країнами Європи, Володимир Зеленський закликав спиратися на факти, а не на дезінформацію.

Він наголосив, що наразі у світі відбувається серйозна інформаційна протидія Covishield, яка є найдоступнішою вакциною.

«Бельгія, США, Велика Британія, Польща, Австралія не зупинили щеплення вакциною AstraZeneca. Немає жодних доказів щодо кількості смертей у світі, яку пов’язують інформаційно з вакциною AstraZeneca, і про це офіційно говорить Всесвітня організація охорони здоров’я», – наголосив Президент України.

Глава держави нагадав, що в Україні є поки що вакцина Oxford/AstraZeneca, яка виробляється індійським Serum Institute і має локальну (торговельну) назву Covishield. Цим препаратом на сьогодні вакцинували близько 90 тисяч осіб, і немає жодного летального випадку.

«Я сам вакцинувався цією вакциною, зараз стою перед вами, нормально почуваюся», – зауважив Президент.

«На рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca, я не бачу. Від нашого Міністерства охорони здоров’я також я цієї інформації не отримував», – додав він.

Глава держави розповів, що наразі українська влада активно вживає заходів для збільшення кількості вакцин від COVID-19.

«Чекаємо наприкінці березня постачання вакцини нашого китайського партнера, також чекаємо на підписання й отримання остаточних термінів від постачальника вакцин Pfizer. Розуміємо, що в усьому світі складна ситуація. Тому добуваємо все, що можемо, щоб вакцинувалось українське населення. А наші медики роблять все дуже професійно й дуже обережно», – повідомив Володимир Зеленський.