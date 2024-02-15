В України не було потужніших документів, ніж той, що підписано сьогодні з Німеччиною – Володимир Зеленський за результатами переговорів з Олафом Шольцом 

У межах робочого візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Відбулися переговори у вузькому та розширеному форматах, було підписано двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

«Олафе, хотів би подякувати тобі особисто за таке особливе ставлення до України, до українців, і подякувати німцям, звичайним людям, за таке ставлення до нас. Дуже потужна підтримка і для наших воїнів, і для людей, які в Україні працюють заради перемоги. І за те, що ви дали такий прихисток такій великій кількості українців, які через війну вимушено переїхали за кордон», – сказав Глава держави, звертаючись до канцлера ФРН під час спільної зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів у Берліні.

За словами Володимира Зеленського, підписана сьогодні безпекова угода – це безпрецедентний документ, який відображає не лише досягнутий Україною та Німеччиною рівень двосторонніх відносин, а й фундаментальну роль Берліна у збереженні нормальності у Європі та світі.

«Щорічна фінансова підтримка нашої оборони. І на цей рік визначено понад 7 мільярдів оборонної підтримки. Це чіткі контракти, чітке постачання. В угоді абсолютно раціонально прописані пункти щодо відповідальності Росії та всіх російських воєнних злочинців за скоєне проти України й українського народу. Кожен воєнний злочин окупантів має бути покараний, і це цілком справедливо. В угоді також принципово визначені позиції щодо санкцій проти Росії, російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Кожен такий актив держави-терориста має бути конфіскований і спрямований на захист від агресії Росії, спрямований на відбудову після російського терору. Для мене особливо важливо, що в угоді відображені й чіткі позиції щодо європейської, євроатлантичної інтеграції – наша держава де-факто вже є частиною європейської та євроатлантичної спільнот, і це має бути закріплено юридично – у свій час», – зазначив Президент.

Глава держави подякував командам України та Німеччини за підготовку документа.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський додав, що угода діятиме до набуття Україною членства в НАТО.

«Тобто союзники розуміють, що врешті-решт ми будемо там. І це найголовніше», – сказав він.

Як акцентував Президент, найважливіше, що угода містить конкретні цифри – щодо обсягів фінансування та строків підтримки.

«Це конкретика, на яку може розраховувати людина в Україні. Це і є безпекові гарантії. В України не було потужніших документів, ніж цей, який ми сьогодні підписали», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також подякував Німеччині за новий оборонний пакет обсягом понад 1 млрд євро, надзвичайно потрібний українському війську саме зараз.

«Зокрема, це артилерія – критична потреба на фронті. А також гармати, які необхідні саме зараз, і ППО – системи, які так потрібні сьогодні нашим людям. Олафе, пане канцлере, я дуже ціную, що ти не осторонь, як і вся Німеччина. Вже найближчим часом ця артилерія, ця допомога буде на фронті», – сказав Глава держави.

За його словами, під час переговорів у Берліні сторони докладно розглянули ситуацію на фронті та необхідність забезпечення українських Сил оборони в актуальних міжнародних обставинах та за переваги ворога в озброєнні.

«Ми обговорили також посилення нашої ППО: Німеччина вже стала одним із лідерів такої підтримки, я вам вдячний. Тисячі життів врятовані від російських ударів, але потреба в захисті більша», – наголосив Президент.

«Хоч би як було складно і хоч би які були виклики, маємо завжди памʼятати: лише в єдності можна захистити життя. Путін завжди вбиває. Він сам по собі і є війна. Він не зупиниться. Його можна лише зупинити – і лише всім разом. У співпраці. Дорогий Олафе, Німеччино, я вам дуже дякую від щирого серця кожного українця, кожної українки за таку важливу підтримку з вашого боку. Надзвичайно суттєву й надзвичайно предметну», – додав Володимир Зеленський.

Зі свого боку канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив підготовку нового пакета допомоги Україні на суму 1,1 млрд євро, який містить 36 гаубиць, амуніцію, 2 системи Skynex та ракети для IRIS-T.

Канцлер Німеччини також назвав історичним кроком підписання угоди у сфері безпеки між двома країнами.

«Цей документ важко переоцінити, бо він встановлює, що Німеччина й далі підтримуватиме незалежну Україну, яка обороняється від російської агресії, скільки буде потрібно», – зауважив Олаф Шольц.

За його словами, ФРН підтримуватиме Україну в розбудові сучасних обороноздатних ЗСУ, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.

«Якщо Росія подумає про це в майбутньому, то в нас є детальні домовленості – дипломатичні, економічні та військові, як ми допомагатимемо Україні», – додав канцлер.

Крім того, домовленості охоплюють допомогу у цивільній сфері, зокрема у розмінуванні, забезпеченні функціонування енергетичної інфраструктури та відбудові.

«Ця угода відображає цінності, які ми поділяємо. Вона базується на демократії та верховенстві права, на тому порядку, у якому хочуть жити наші суспільства. Зі свого боку Україна бере на себе відповідальність за продовження реформ, які ведуть її до вступу в ЄС», – зауважив він.

Він також наголосив, що всі хочуть, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. «Але, на жаль, ми бачимо, що Росія не готова до тривалого та справедливого миру. Навпаки, вона й далі переслідує свої цілі, як Путін нещодавно знову нам продемонстрував. Ми надсилаємо чіткий меседж російському Президенту: ми не зменшимо підтримки України. Ми й далі стоїмо поруч з українцями», – зазначив Олаф Шольц.