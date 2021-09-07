В Україні у 2023 році відбудеться чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітня зимова Гімназіада

Україна здобула право на проведення двох міжнародних спортивних заходів у 2023 році – чемпіонату світу з футболу серед школярів улітку та Всесвітньої зимової Гімназіади. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Україна вперше в історії учнівського спорту здобула право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів та Всесвітню зимову Гімназіаду – 2023. Переконаний, ми проведемо їх на найвищому рівні», – зазначив Глава держави на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».

Президент виступає за те, щоб у житті дітей було більше місця для спорту.

«Я не кажу про те, що кожен має стати професійним спортсменом – ні. Просто кожна сучасна дитина має бути зі спортом на «ти». Розуміти, що одні його види вчать грати в команді, інші – сподіватися лише на себе. Спорт вчить перемагати, вчить, врешті-решт, гідно сприймати поразки та ставати після них сильнішими. Не дарма одним із моїх пріоритетів є розбудова спортивної інфраструктури – майданчиків, стадіонів, басейнів – та підтримка й розвиток спортивних секцій у навчальних закладах. Ми це робимо», – зауважив Володимир Зеленський.

Прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров додав, що зимові та літні Гімназіади є наймасштабнішими всесвітніми спортивними заходами серед старшокласників. Їх проводить Міжнародна федерація учнівського спорту (ISF), яка об’єднує 129 країн.

«Це 55 видів активності, літніх і зимових. У нас, відповідно, буде зимова Гімназіада. Тисячі дітей з усього світу та їхні батьки приїдуть до України, зможуть побачити нашу країну. А для українців це можливість довести, що ми здатні провести й масштабніший захід, а саме – справжню дорослу Олімпіаду, про що раніше говорив Президент України», – сказав Сергій Никифоров.

Проведення Всесвітньої зимової Гімназіади – 2023 в Україні стане знаковою подією як для популяризації спорту, рухової активності та здорового способу життя серед учнівської молоді, так і для зміцнення авторитету нашої країни серед прогресивної цивілізованої світової спільноти.