В Україні вперше відбувся захід Коаліції шкільного харчування, яка об’єднує понад 100 країн

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь в онлайн-режимі у першому в Україні заході Коаліції шкільного харчування – організації, яку створили у 2021 році через виклики пандемії коронавірусу.

«Сьогоднішня подія особлива, бо Україна виступає в новому для себе статусі: як учасниця Коаліції шкільного харчування – глобального об’єднання понад ста країн. Це почесно та відповідально. Надмета всієї Коаліції шкільного харчування – виростити здорове покоління зі здоровими харчовими звичками, закладеними ще в дитинстві. Така сама й мета реформи шкільного харчування», – зазначила дружина Президента.

Під час заходу презентували результати дослідження School Meals Case Study: Ukraine, яке провели за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні, Бюро ВООЗ в Україні та Всесвітньої продовольчої програми ООН. У дослідженні проаналізовано організацію харчування в закладах освіти нашої країни.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків та заступниця міністра економіки Надія Бігун розповіли про вплив харчування на здоров'я, якість життя учнів та економіку країни в умовах війни.

Керівник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк відзначив облаштування пілотної фабрики-кухні та підвищення кваліфікації управлінців і кухарів.

Крім того, міжнародні партнери презентували результати роботи з підтримки реформи.

«Сьогодні я пишаюся тим, який великий шлях ми пройшли. Дякую команді реформи за більше ніж роботу – за людяність і чуйність. Окремо хочу відзначити й подякувати міжнародним друзям реформи: її втілення в регіонах, конкретних громадах не було б можливим без вашої підтримки. Бо це надто тяжко – і оборонятися, і розвиватися водночас», – сказала Олена Зеленська.

Цей захід став першим у межах співпраці нашої країни з Коаліцією шкільного харчування та Дослідницьким консорціумом шкільного здоров'я та харчування. Восени в Україні відбудеться регіональний саміт Коаліції.