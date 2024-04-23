В Україні закрили кожне пʼяте кримінальне провадження в галузі економіки – результат аудиту

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у зустрічі представників Офісу Генерального прокурора, Ради бізнес-омбудсмена, Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при Президентові України та українських бізнес-асоціацій.

Учасники обговорили результати аудиту кримінальних проваджень, рекомендованого рішенням РНБО «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану», запровадженим указом Президента України від 23 січня 2024 року № 21/2024.

Загалом аудит показав, що в Україні зареєстровано понад 1,4 млн кримінальних проваджень, з яких лише 0,5% стосуються бізнесу. Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький повідомив, що за результатами перевірки закрили кожне пʼяте кримінальне провадження в галузі економіки. Також протягом останніх трьох місяців удвічі зменшилася кількість обшуків та арештів майна підприємств.

Крім того, Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про затвердження Стандартів діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій, поширивши їхню обов’язкову дію на всіх прокурорів. До розробки оновлених Стандартів долучилися члени Ради з питань підприємництва при Президентові України та провідні бізнес-асоціації. Стандарти, зокрема, передбачають, що обшук є крайньою слідчою дією, а необхідність накладення арешту потребує доведення та врахування, чи не призведе арешт до фактичного зупинення господарської діяльності підприємства.

Андрій Єрмак подякував команді Офісу Генерального прокурора за виконану роботу й додав, що наступним кроком має стати підвищення рівня прозорості та цифровізації інформації про діяльність кримінальної юстиції.

«Три місяці тому був сигнал усій правоохоронній системі, що тиск на доброчесний бізнес є неприпустимим. Сьогодні ми маємо відчутні практичні результати. Також можемо сміливо засвідчити, що держава й бізнес готові взаємодіяти та спільно долати проблеми», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак подякував представникам бізнесу за те, що вони продовжують розвивати підприємства й підтримують українську економіку та Сили оборони.