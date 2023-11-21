В українських реабілітаційних відділеннях з’явиться соціальний супровід – Юлія Соколовська про головні акценти в розвитку реабілітації в Україні

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська взяла участь у Всеукраїнській конференції «Розвиток реабілітації в Україні: діалог про виклики та інновації під час війни», організованій Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Захід було присвячено викликам і перспективам розвитку системи реабілітації в нашій країні.

У виступі Юлія Соколовська акцентувала, що реабілітація – це багатовимірний шлях до повної інтеграції людини в суспільство.

«Наші зобов’язання сьогодні виходять за межі фізичних аспектів, ми маємо активно сприяти психологічному, соціальному та професійному відновленню кожної людини. Недостатньо зцілити тіла, компенсувати фізичні обмеження – ми повинні надати людям можливість перебудувати своє життя, простір, відновити економічну самостійність і безперешкодно та повноцінно інтегруватися в суспільство. Не менш важлива й готовність самого суспільства», – сказала заступниця керівника Офісу Президента.

Цьогоріч в Україні було впроваджено пілотний проєкт соціального супроводу як складової реабілітаційного процесу в 14 закладах. Він триватиме до грудня. Наступного року досвід пілотного проєкту застосують на рівні всієї країни.

Соціальний працівник у відділенні має забезпечити підтримку, супровід там, де раніше людина залишалася сам на сам зі своїми проблемами: інформування щодо програм забезпечення допоміжними засобами реабілітації, призначення соціальної допомоги та виплат, отримання соціальних послуг, інформування щодо зайнятості, можливості одержання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, можливості отримання психологічної допомоги за місцем проживання тощо.

Юлія Соколовська також узяла участь у партнерській зустрічі з донорською спільнотою, яка стала платформою для окреслення стратегічних напрямів подальшої співпраці у сфері реабілітації, щодо питань довгострокового догляду тощо. Серед учасників – представники Республіки Корея, Німеччини, Японії, США, Великої Британії, Франції, Ірландії, Іспанії, Швейцарії, Представництва ЄС, Світового банку, USAID.