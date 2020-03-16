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В Україну незабаром прибуде велика партія експрес-тестів для виявлення коронавірусу – Володимир Зеленський

17 березня 2020 року - 00:36

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення спеціального фонду за участю представників великого українського бізнесу для підтримки медичної сфери в умовах карантину.

В ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV Глава держави зазначив, що наразі Україна потребує експрес-тестів для визначення коронавірусу, й незабаром така партія надійде з Китаю.  

«Ми домовилися з Китаєм – вдячні їм, вдячні окремо Джеку Ма – він нам допоміг, профінансувавши 80 мільйонів доларів. І завдяки пану Ярославському (Олександру Ярославському. – Ред.) – теж хочемо йому подякувати. В суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну», – повідомив Глава держави.

За його словами, всі експрес-тести будуть доправлені в лікарні та військовим.

Відповідаючи на питання ведучого, про що йшлося на зустрічі Глави держави з великими бізнесменами, Володимир Зеленський сказав: «Нам зараз терміново потрібно 500 «швидких». Це та кількість, якої не вистачає для наших лікарень. Ми говорили про окремі кошти. Робимо окремий фонд. Нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікарських засобів десь 12-13 млрд грн. Нам потрібна їхня допомога».

Також, за словами Президента, задля мінімізації впливу карантину на малий та середній бізнес буде розроблена окрема програма.

«Буде декілька структурних програм щодо канікул – не сплачувати великі кредити, зараз розробляється ця програма, ми обов’язково будемо допомагати (малому та середньому бізнесу. – Ред.)», – зауважив Глава держави.

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