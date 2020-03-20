В Україну з Китаю прибув літак з партією тестів для виявлення коронавірусу

Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт «Бориспіль» (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.

Після завершення дезінфекційних заходів санітарними службами літак почнуть розвантажувати.

Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок буде передано до лабораторій у кожен регіон України.

Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших.

Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.

Закупівля медичних засобів у Китаї відбулася на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та представників великого бізнесу. Процес доставки координували народні депутати від партії «Слуга Народу» та урядовці.

Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів.