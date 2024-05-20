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В усіх дітей світу є лише одне дитинство, і воно має бути щасливим – Олена Зеленська під час відеозвернення до учасників виставки в Республіці Корея

21 травня 2024 року - 17:41

В усіх дітей світу є лише одне дитинство, і воно має бути щасливим – Олена Зеленська під час відеозвернення до учасників виставки в Республіці Корея

Перша леді Олена Зеленська звернулася до відвідувачів української виставки «Діти, які малюють надію» у Республіці Корея. На ній представлені понад 250 робіт із чотирьох дитячих мистецьких проєктів України: Art Armor Kids; Mom, I see war; For God I create the best; Future for Ukraine. 

«Обставини створення багатьох цих робіт драматичні. Деякі малювали в бомбосховищі при світлі ліхтарика. Деякі – в очікуванні тата чи мами, які захищають країну. Деякі – у лікарні після поранень. Хтось із маленьких авторів пережив окупацію, евакуацію, хтось – втрату дому та близьких. І всі вони точно втратили нормальне дитяче життя, відколи на нас напали. Але головна емоція, яку ви точно відчуєте, переглянувши роботи, – все-таки не страх, а надія», – зазначила перша леді.

Вона подякувала Президентові, Міністерству культури, спорту та туризму Республіки Корея, фундації Чонгваде, Міністерству культури та інформаційної політики України за те, що дали змогу українським дітям показати своє бачення спротиву, який чинить наша країна. 

«Дуже хочу, щоб ці дитячі надії справдилися. Щоб ми, дорослі планети, виправдали їхні сподівання на справедливий мир і повернули їм безпечне дитинство. Бо всі діти світу мають лише одне дитинство, і воно має бути щасливим», – сказала дружина Президента. 

Ідея виставки зʼявилася під час зустрічі першої леді України Олени Зеленської та першої леді Республіки Корея Кім Кон Хі в липні минулого року в Києві. 

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