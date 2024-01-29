В Ужгороді Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Петер Сіярто провели зустріч з лідерами угорської громади Закарпаття та представниками церков

В Ужгороді керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто провели зустріч з лідерами угорської громади Закарпаття та представниками церков.

Андрій Єрмак подякував представникам угорської громади за зустріч і спільні зусилля на шляху до перемоги над російським агресором.

«Наша перемога буде досягненням усієї української нації, усіх людей, які наближають цей очікуваний день», – сказав він.

«Дуже важливо, що Угорщина безумовно підтримує нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Є питання, але щодо цієї жахливої війни вони не є такими, що їх неможливо розв’язати. Домовилися, що ми нікому, особливо нашим ворогам, не дамо шансу навіть подумати, що в дружніх сусідів, країн, які мають таку велику історію, є питання, які сьогодні можуть використовувати проти нас і проти Угорщини», – додав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що українська та угорська сторони розпочали роботу над підготовкою зустрічі Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Є терміни для комісії, яка існує на рівні міністрів закордонних справ: десять днів – опрацювати всі питання, які сьогодні порушували. І за десять днів ми будемо мати розуміння, що і як швидко можна вирішити для того, аби перейти до того, щоб відкрити нову сторінку в наших відносинах», – розповів очільник Офісу Глави держави.

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини зазначив, що ніколи до цього дня не мав змоги зустрітися з представниками угорської громади, які проживають на території України, тож цю зустріч він сприймає як дуже позитивний знак.

«Я хочу подякувати всім вам, що протягом останніх дев’яти років голос угорської національної меншини на Закарпатті та в Україні чули всі», – сказав Петер Сіярто й окремо висловив подяку тим, хто працює в закладах освіти.

Він зазначив, що Україна й Угорщина прагнуть налагодити добросусідські відносини.

«Ми повинні визнати, що керівництво України в грудні 2023 року зробило надзвичайно важливий крок. Важко було досягти цього, але ми це дуже цінуємо», – наголосив міністр.

Зокрема, Петер Сіярто розповів, що у співпраці з угорською громадою були сформульовані 11 пунктів, серед іншого, щодо використання мови національної меншини в усіх сферах життя, відновлення статусу національної школи та можливості складання іспитів на атестат зрілості угорською мовою. Ці питання були передані представникам України й за десять днів будуть обговорені на українсько-угорському міжурядовому рівні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі свого боку назвав процеси, які зараз відбуваються в нашій країні, зміною філософії держави щодо національних спільнот. Як приклад він назвав ухвалення відповідного закону та готовність працювати з угорським урядом над питаннями, які залишилися. Дмитро Кулеба також відзначив подання Президентом до Верховної Ради законопроєкту про множинне громадянство. Він висловив переконання, що всі, хто проживає в Україні, мають спільно її захищати, розвивати, поважати й цінувати.

Депутатка Закарпатської обласної ради від Закарпатської обласної організації «КМКС» – Партії угорців України Юдіта Петеї зі свого боку зазначила, що зустріч із міністром закордонних справ Угорщини на Закарпатті – це історична подія, тому що угорська громада почута.

Вона подякувала Андрію Єрмаку, Дмитру Кулебі та начальнику Закарпатської ОВА Віктору Микиті за розуміння потреб угорської національної меншини в регіоні.

«Хочу подякувати за зміни до закону про нацменшини, за фінансування, всі програми підтримки в освіті, в медицині», – сказала Юдіта Петеї.

«Ви на нас можете покладатися, тому що ми – рівноправні громадяни України, законослухняні, чесні, віддані. Ми тут є й будемо. І можете на нас розраховувати», – зазначила вона.

Голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства, депутатка Закарпатської обласної ради від Закарпатської обласної організації «КМКС» – Партії угорців України Ільдіко Орос позитивно оцінила зміни у відносинах між Угорщиною та Україною. Зокрема, вона зазначила, що до подолання проблем регіону залучаються етнічні угорці. Депутатка висловила переконання, що такий підхід сприятиме подоланню проблем, і констатувала, що, хоч частково вони залишаються, але подолання вже відбувається. Ільдіко Орос зазначила, що підготувала низку пропозицій, які передала членам міжурядової комісії, що працюватиме над розв’язанням проблемних питань, і висловила сподівання на успіх у цьому процесі.