Важливо побудувати систему, яка запобігатиме насильству над дитиною – уповноважений Президента

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів онлайн-конференцію, присвячену Європейському дню захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Участь у заході також взяли українські та міжнародні експерти із захисту дітей від насильства, правозахисники, представники громадських організацій.

Микола Кулеба зазначив, що пандемія COVID-19 та ізоляція загострили в усьому світі проблему насильства над дітьми – як фізичного та психологічного, так і злочинів сексуального характеру.

«У більшості випадків в Україні про насильство не повідомляють у правоохоронні органи. Зокрема, це стається через страх слідчої й судової тяганини, яка призводить до повторної травматизації дитини, що пережила насильство. Діти також бояться повідомити батькам, оскільки у 80% випадків злочинець є членом родини або близькою до родини людиною», – сказав уповноважений Президента з прав дитини.

Тому, за його словами, важливо побудувати систему, яка запобігатиме насильству над дитиною та зможе надати необхідну підтримку, захист і реабілітацію у випадку скоєння злочину.

Під час заходу були презентовані результати дослідження «Особливості розслідування та судового розгляду справ, пов'язаних із сексуальним насильством щодо дитини, зокрема онлайн, та торгівлею дітьми», проведеного уповноваженим з прав дитини за участі громадських організацій. Були розроблені рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази України, забезпечення спеціалізації суддів, слідчих, прокурорів та адвокатів, діяльності спеціальних центрів для постраждалих дітей, розвитку профілактичних програм та підтримки дітей.

«За даними Ради Європи, кожна п'ята дитина зазнавала сексуального насильства в Україні. Це трапляється з дітьми, які живуть поруч, є нашими сусідами, які ходять до школи разом з нашими дітьми. Про сексуальне насильство над дітьми дорослі воліють не говорити. Але мовчати – це злочин проти дітей. Вирішення цих проблем потребує їхнього визнання та об’єднання всіх гілок влади та громадянського суспільства», – наголосив Микола Кулеба.

Ресурси для батьків і вчителів, зокрема мультфільми щодо захисту дітей від насильства, які були презентовані під час онлайн-конференції, можна знайти за адресою: www.savechild.com.ua.