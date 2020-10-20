Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

20 жовтня 2020 року - 13:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави підписав закон щодо узгодження термінології законодавства про кримінальні правопорушення, вчинені з корисливих мотивів

19 листопада 2020 року - 18:04

Президент обговорив з послами країн G7 шляхи виходу з конституційної кризи в Україні

19 листопада 2020 року - 15:12

Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту

19 листопада 2020 року - 12:44

Президент України вимагає від Верховної Ради та уряду якнайшвидше знайти компромісне рішення щодо роботи малого бізнесу – Андрій Єрмак

18 листопада 2020 року - 22:32

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

6 листопада 2020 року - 17:23

Перейти до всіх галерей

Важливо побудувати систему, яка запобігатиме насильству над дитиною – уповноважений Президента

18 листопада 2020 року - 19:12

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів онлайн-конференцію, присвячену Європейському дню захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Участь у заході також взяли українські та міжнародні експерти із захисту дітей від насильства, правозахисники, представники громадських організацій.

Микола Кулеба зазначив, що пандемія COVID-19 та ізоляція загострили в усьому світі проблему насильства над дітьми – як фізичного та психологічного, так і злочинів сексуального характеру.

«У більшості випадків в Україні про насильство не повідомляють у правоохоронні органи. Зокрема, це стається через страх слідчої й судової тяганини, яка призводить до повторної травматизації дитини, що пережила насильство. Діти також бояться повідомити батькам, оскільки у 80% випадків злочинець є членом родини або близькою до родини людиною», – сказав уповноважений Президента з прав дитини.

Тому, за його словами, важливо побудувати систему, яка запобігатиме насильству над дитиною та зможе надати необхідну підтримку, захист і реабілітацію у випадку скоєння злочину.

Під час заходу були презентовані результати дослідження «Особливості розслідування та судового розгляду справ, пов'язаних із сексуальним насильством щодо дитини, зокрема онлайн, та торгівлею дітьми», проведеного уповноваженим з прав дитини за участі громадських організацій. Були розроблені рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази України, забезпечення спеціалізації суддів, слідчих, прокурорів та адвокатів, діяльності спеціальних центрів для постраждалих дітей, розвитку профілактичних програм та підтримки дітей.

«За даними Ради Європи, кожна п'ята дитина зазнавала сексуального насильства в Україні. Це трапляється з дітьми, які живуть поруч, є нашими сусідами, які ходять до школи разом з нашими дітьми. Про сексуальне насильство над дітьми дорослі воліють не говорити. Але мовчати – це злочин проти дітей. Вирішення цих проблем потребує їхнього визнання та об’єднання всіх гілок влади та громадянського суспільства», – наголосив Микола Кулеба.

Ресурси для батьків і вчителів, зокрема мультфільми щодо захисту дітей від насильства, які були презентовані під час онлайн-конференції, можна знайти за адресою: www.savechild.com.ua.

Звіт за результатами дослідження - pdf - 4.43 mb
Версія для друку