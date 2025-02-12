Важливо працювати всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні кілька рішень майже фіналізовані – уже є чіткий шлях виконання. Перше – нарада за участі Прем’єр-міністра, першої віцепремʼєр-міністерки Свириденко та міністра охорони здоров’я Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Готуємо засідання РНБО щодо цього й дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни.

Друге – щойно була зустріч із главою Європейського інвестиційного банку. Це про підтримку України – іще два мільярди доларів для України: кошти для нашої енергетики, для наших житлових програм, для інфраструктурних проєктів. Вдячний за допомогу!

І третє – уже предметно готуємося до перемовин із партнерами – з європейськими, з американськими, – починаючи вже із середи. Це і «Рамштайн», і зустрічі в Києві, і згодом – участь у Мюнхенській безпековій конференції. Важливо працювати всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки – безпеки людей, безпеки нашої держави, безпеки економічних відносин та обов’язково – нашої ресурсної стійкості: і не тільки України, а й усього вільного світу. Все це вирішується зараз, усе це вирішується Україною та нашими партнерами. Мир – це завжди спільна справа.

Вдячний усім, хто з Україною!

Слава Україні!