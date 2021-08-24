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Важливо, щоб держави «Асоційованого тріо» отримали європейську перспективу – Президент України

27 серпня 2021 року - 15:00

Важливо, щоб держави «Асоційованого тріо» отримали європейську перспективу – Президент України

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що започаткований 19 липня разом з Грузією та Молдовою проект «Асоційоване тріо» має наблизити три держави до набуття повноправного членства в ЄС, і наступним кроком на цьому шляху повинне стати визнання європейської перспективи цих країн.

«Асоційоване тріо» має наблизити наші держави до набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів, наших друзів, держав – членів ЄС. На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи держав «Асоційованого тріо». Україна вже почала відповідну роботу з кожною державою ЄС окремо», – сказав він у заяві за підсумками багатосторонньої зустрічі з президентами Молдови, Румунії та Польщі у Кишиневі.

Володимир Зеленський подякував Президентові Республіки Польща Анджею Дуді за те, що Польща однією з перших зафіксувала свою підтримку європейської перспективи України у двосторонній декларації.

«Я дуже розраховую, що незабаром аналогічну декларацію ми підпишемо з Президентом Румунії. А загалом переконаний, що серйозність намірів ЄС у цьому питанні має засвідчити майбутній саміт Східного партнерства», – наголосив Глава Української держави.

Президент також подякував Польщі, Молдові та Румунії за підтримку ініціативи «Кримська платформа» та участь у її установчому саміті 23 серпня, який дав старт великій та амбітній меті – деокупації українського півострова Крим.

«Я говорив про те, що Кримська платформа може стати майданчиком для пошуку шляхів деокупації й інших територій та розв’язання інших регіональних конфліктів. Лише об’єднавши зусилля, наші держави стають сильнішими й можуть швидше досягти бажаного результату», – переконаний Володимир Зеленський.

Крім того, він зазначив, що Україна зацікавлена та готова бути активним учасником регіональних проектів, передусім ініціативи «Тримор’я».

«Географічне розташування України робить її природним партнером цієї ініціативи. І як морська держава та асоційований член Євросоюзу Україна зробить її повнішою та ефективнішою для всього регіону», – резюмував Глава Української держави.

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Візит Президента України до Республіки Молдова

27 серпня 2021 року - 12:32
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