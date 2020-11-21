Важливо відновити всі економічні програми підтримки та розпочати нові – Президент на нараді щодо запобігання поширенню COVID-19

Майже 28 тисяч пацієнтів нині перебувають на стаціонарному лікуванні від коронавірусної хвороби, і така динаміка зберігається впродовж останніх двох тижнів. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського. Глава держави та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні продовжили роботу у звичайному режимі, перебуваючи в Офісі.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко також зауважив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася. Президент поцікавився, чи покращилася ситуація з носінням масок. Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що було виписано 1300 штрафів за порушення щодо носіння масок.

Було констатовано, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину.

«Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку», – констатував Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив: минулого тижня за дорученням Президента уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.

«А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців», – зазначив очільник уряду.