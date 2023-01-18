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Важливо зберігати об’єднання Європи та світу навколо підтримки України – Володимир Зеленський у Давосі

18 січня 2023 року - 21:21

Важливо зберігати об’єднання Європи та світу навколо підтримки України – Володимир Зеленський у Давосі

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що війна Росії проти України триває, але українці залишаються міцними та об’єднаними, і дуже важливо зберігати єдність країн Європи та світу щодо підтримки нашої країни, яка бореться за спільні для всіх цивілізаційні цінності.

Про це Глава держави сказав під час участі в онлайн-режимі у сесії «Відновлення безпеки та миру» в межах щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму (WEF) у швейцарському Давосі.

«Необхідно, щоб продовжувалася підтримка України, постачання відповідної зброї, яка потрібна для переваги над ворогом на полі бою. Також потрібна фінансова підтримка. Тут я хочу подякувати всім державам Європейського Союзу, який допоміг із дефіцитом нашого бюджету та продовжує нас підтримувати цього року», – зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, як зараз розвивається воєнна ситуація, Президент зауважив, що в зимовий період війна уповільнюється через зрозумілі обставини та причини. Водночас на сході України не припиняються запеклі бої.

«Ми стоїмо стійко, міцно. Я вдячний усім нашим воїнам – живим і тим, кого з нами, на жаль, уже немає, – за їхню мужність. Важливо, що ми міцні не лише на сході України, де зараз справді гаряче. Ми міцні всередині нашої держави та об’єднані. Ми мобілізовані, тому що мотивовані, бо захищаємо своє», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також нагадав про енергетичні виклики для України, які пов’язані з абсолютною неповагою до людей з боку Російської Федерації, яка ракетами й іранськими дронами завдає ударів по українській енергосистемі, намагаючись спричинити хаос усередині країни.

«Тому дуже важливо, щоб партнери допомагали Україні із системами протиповітряної оборони. Великою кількістю, тому що з ними дефіцит. Багато країн світу також допомагають нам зараз із альтернативними можливостями електропостачання», – зазначив він.

Глава держави наголосив, що Україна бачить, як Росія намагається посилюватися й готуватися до реваншу.

«Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не лише проти України, а й проти цивілізованого підходу до життя», – переконаний Володимир Зеленський.

Президент також акцентував, що для України одним із пріоритетів є отримання гарантій безпеки від подібної агресії в майбутньому, оскільки наша держава поки що не є членом НАТО. І це один із пунктів запропонованої ним української формули миру.

«Ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО. Росія також це розуміє і бореться за те, щоб шлях України до НАТО не був коротким. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху. НАТО – це найкраща гарантія безпеки для України, нашого суспільства, майбутнього для наших дітей. Однак ми вже запропонували – поки ми ще на цьому шляху – гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, що цивілізований світ підтримає наші пропозиції», – зазначив Володимир Зеленський.

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