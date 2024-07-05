Вдячний партнерам за виконання домовленостей щодо ППО – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Передусім я хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього. Я дякую Німеччині за «Петріот», який уже в Україні. Сильна новина. І ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших «Петріотів». Працюємо далі, і будуть обовʼязково нові рішення. Українці вже довели, що немає таких російських ракет, які ми не могли б збити. І максимум робимо, щоб російський терор програв.

Сьогодні ж провів нараду щодо нашої ракетної програми. Я вдячний кожному й кожній, хто працює заради неї та наближає абсолютно справедливу нашу здатність дійсно відчутно відповідати Росії на цю агресію. Це питання глобальної стабільності та безпеки – щоб кожен у Кремлі знав, що безкарними вони не залишаться.

Друге за цей день. Відбулася присяга нових суддів. Двісті сорок вісім людей. Усі вони вже розпочинають роботу.

Третє. Взяв сьогодні участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад України. Були й урядовці, представники різних органів центральної влади. І найближчим часом вони мають детально представити суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, наші громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики. Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду. Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше.

Звичайно, ми зосереджені й на перемовинах з європейськими партнерами, щоб збільшити обсяг імпорту електрики. Триває робота і щодо відновлення енергообʼєктів.

Відповідальність за всі частини комплексного пакету рішень щодо енергетики буде персональною для всіх урядовців. І додаткові потреби громад обовʼязково повинні бути враховані.

Я дякую всім, хто працює на сто відсотків заради нашої держави і людей! Я дякую кожному, хто бʼється заради України як заради себе!

Слава Україні!