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Велика Британія може продемонструвати лідерство в посиленні України – Андрій Єрмак під час виступу в Chatham House

6 грудня 2024 року - 22:02

Велика Британія може продемонструвати лідерство в посиленні України – Андрій Єрмак під час виступу в Chatham House

Велика Британія може продемонструвати лідерство в посиленні України, це дасть змогу створити нову та стійку систему європейської безпеки. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час виступу в межах круглого столу в Chatham House, присвяченому українській проблематиці.

Андрій Єрмак наголосив, що Велика Британія є одним із лідерів у формуванні справедливого, безпечного та вільного світового порядку. Він закликав продовжувати навчання українських бригад і посилювати санкційний тиск на Росію.

Керівник Офісу Президента зазначив, що завершення війни можливе лише за умови посилення України, та закликав Велику Британію до спільних дій.

«Спільний план перемоги – це більше, ніж стратегії чи домовленості. Це спільна відповідальність. Україна довела, що готова бути надійним партнером. Ми боремося не лише за свою землю, а й за майбутнє всього демократичного світу. Разом ми можемо завершити цю війну та побудувати такий мир, у який віритимуть люди. Мир, який базується на справедливості, силі закону та справжньому лідерстві», – сказав Андрій Єрмак.

Він наголосив, що зараз важливо сформувати нові контури європейської безпеки та усунути будь-які невизначеності.

«Ми пропонуємо глибшу інтеграцію України у європейську безпеку. Це означає посилення ролі Великої Британії. Це означає посилення всієї Європи. Це означає, що ми всі маємо працювати разом, щоб створити нову стійку систему», – підсумував керівник Офісу Президента.

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