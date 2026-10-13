Велика Британія прискорить постачання засобів ППО до України: у Лондоні Володимир Зеленський зустрівся з Енді Бернемом

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, під час якої лідери обговорили фінансову та оборонну підтримку нашої країни, посилення оборонної співпраці та реагування на наявні виклики.

Зустріч розпочалася з особливої церемонії вітання за участю почесної варти біля резиденції Прем’єр-міністра Великої Британії.

Глава держави подякував британському уряду та народу за сильну підтримку України від самого початку війни.

«Насамперед ми, наш народ, вистояли і продовжуємо це робити, тому що маємо сильних партнерів, і я дуже пишаюся тим, що в нас є один із найсильніших партнерів у нашій історії. Це ваш народ, Енді. Я дуже вдячний вам особисто, вашій команді і, звісно, народу Сполученого Королівства. Я вдячний Його Величності», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що в ніч на середу Росія атакувала Україну 39 балістичними ракетами та понад сотнею «шахедів». Унаслідок цього обстрілу є загиблі та поранені.

«І зараз у нашому небі ще понад 40 “шахедів”. Під ударами – енергетика, логістика, залізниця. Значну частину дронів вдалося збити, але є і влучання. За масованістю це одна з найбільших атак. Очевидно, що росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, бо саме від цього зв’язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів», – додав Глава держави.

Президент наголосив, що саме тому зараз особливо важливо посилювати захист неба та забезпечувати Україну всім необхідним для захисту життів.

«Звісно, це не енергетичне припинення вогню. Це має вигляд абсолютного продовження ескалації з боку Росії. Ми готові до будь-якого виду припинення вогню. Ми повторювали і нагадували про це Президенту Трампу та всім країнам: ми були готові від самого-самого початку російської окупації зупинити цю війну, сісти й поговорити – будь-який діалог кращий за атаки», – зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Великої Британії оголосив про прискорення постачання Україні засобів протиповітряної оборони британського виробництва.

«Я також попросив усіх наших міністрів тут, в уряді, зробити все, що в їхніх силах, щоб надати вам додаткову підтримку, і ми розглядаємо всі можливі шляхи», – сказав Енді Бернем.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру Великої Британії за рішення посилити українську ППО.

Прем’єр-міністр наголосив, що його країна продовжить підтримку України, та висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українців унаслідок російських обстрілів.

«На жаль, те, що ми бачимо з боку Росії, – це чергові атаки на критичну інфраструктуру України. Усьому світові знову чітко видно, хто є агресором», – зауважив Енді Бернем.

Це вже друга зустріч Володимира Зеленського та Енді Бернема у Великій Британії. Перша відбулася на військово-морській базі Королівського флоту Портсмут у липні цього року, коли Енді Бернем вступив на посаду.