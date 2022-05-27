«Велика двадцятка» має продемонструвати свою чітку позицію щодо російської агресії – Володимир Зеленський

Держави-партнери надають Україні значну підтримку в боротьбі з російським вторгненням, і «Велика двадцятка» на саміті восени має продемонструвати свою чітку позицію щодо політики країни-агресора. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

Він зазначив, що через війну дефіцит держбюджету України щомісяця становить 5 млрд дол. США, і країни-партнери надають нашій державі значну фінансову допомогу.

«Сьогодні нам допомагають покривати (дефіцит бюджету. – Ред.) наші партнери: Європейський Союз, окремо на двосторонньому рівні – країни, які не входять у ЄC, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія та багато інших партнерів. Також фінансові інституції, такі як Міжнародний валютний фонд. І це велика робота», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що в низці країн створено фонди допомоги вимушеним переселенцям з України.

Володимир Зеленський також повідомив, що прийняв запрошення Президента Індонезії Джоко Відодо взяти участь у саміті «Великої двадцятки», який має відбутися восени.

Він висловив переконання, що на цій зустрічі G20 будуть представлені лише держави-партнери, а не окупанти.

Президент наголосив, що заради завершення війни в Україні всі демократичні сили у світі мають об’єднати свої зусилля для тиску на Росію.

«Війна, яка триває сьогодні у центрі Європи, повинна закінчитися. І тут потрібне об’єднання всіх сил. Об’єднання не тільки зброї – всіх політиків, дипломатії та великих економік світу. Щоб не підтримувати Російську Федерацію, її бізнес, не підтримувати з нею торгівлю, будь-які відносини, допоки вони не зупинять свою агресивну політику», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що «Велика двадцятка» має дати чітку оцінку агресивній політиці Росії.

«Я думаю, «двадцятка» повинна поставити крапку в цьому напрямку. Принаймні висловити свою чітку позицію щодо підтримки України», – резюмував Президент.