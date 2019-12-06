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Велика приватизація відкриє значні можливості для азербайджанського бізнесу в Україні – Президент

17 грудня 2019 року - 13:30

Велика приватизація відкриє значні можливості для азербайджанського бізнесу в Україні – Президент

Україна та Азербайджан мають великий потенціал для посилення економічної співпраці, наголошує Президент України Володимир Зеленський.

«Ми детально обговорили з паном Президентом (Азербайджану. – Ред.) посилення нашого партнерства, що дуже важливо для наших країн», – сказав Глава держави у заяві для ЗМІ за результатами зустрічі з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим у Баку.

Володимир Зеленський зазначив, що посиленню співпраці сприятиме ефективна діяльність торгових домів.

«Нагадаю, що Торговий дім Азербайджану успішно працює в Києві з 2018 року, а сьогодні відкриють Торговий дім України в Азербайджані», – сказав Президент.

Також Глава держави нагадав, що сьогодні відбудеться Українсько-азербайджанський бізнес-форум.

«Упевнений, що ділові кола наших країн мають багато тем для діалогу, і ми сподіваємось на дуже чіткі, конкретні результати їхньої взаємодії», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що ключове значення має подальше зростання взаємних інвестицій, серед іншого – завдяки реалізації великих спільних проектів.

«У цьому контексті добрим прикладом є придбання провідним мобільним оператором Азербайджану Bakcell мобільного оператора «Vodafone Україна». Це суттєво посилить український ринок телекомунікаційних послуг», – сказав Володимир Зеленський.

Президент упевнений, що цей приклад надихне й інших азербайджанських інвесторів.

«Я з радістю запрошую вас в Україну, де майбутня приватизація відкриє великі, дуже значні можливості для азербайджанського бізнесу», – наголосив Глава держави.

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