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«Велике будівництво»: Кирило Тимошенко ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Вінниця»

2 листопада 2021 року - 14:09

«Велике будівництво»: Кирило Тимошенко ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Вінниця»

У межах робочої поїздки до Вінницької області заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко ознайомився з перебігом реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Вінниця», що відбувається в межах програми Глави держави «Велике будівництво».

Як розповів директор підприємства Володимир Ніценко, в аеропорту понад 40 років не було капітального ремонту, тож обладнання та аеродромна інфраструктура дуже зношені. Проект реконструкції летовища, зокрема, включає відновлення злітно-посадкової смуги довжиною 2500 м і шириною 43 м, яку заплановано розширити до 45 м, рульової доріжки шириною 23 м та перону.

За словами Володимира Ніценка, з вересня цього року було виконано низку підготовчих робіт, зокрема демонтовано старе покриття із залізобетонних плит, а на його місці проводиться влаштування покриття з армобетону. Здійснюється будівництво дренажної системи й системи водовідведення тощо. У планах – встановлення засобів посадки ІІ категорії ІКАО, метеообладнання, будівництво аварійно-рятувальної станції, облаштування огорожі аеродрому та патрульної дороги.

«У нас роботи розподілені на дві черги. У цьому році ми плануємо повністю завершити влаштування товщі бетону по всій довжині смуги й перону», – розповів директор КП «Аеропорт Вінниця».

Кирило Тимошенко акцентував увагу на необхідності пришвидшення темпів реконструкції злітно-посадкової смуги та завершення будівельних робіт уже влітку наступного року замість кінця 2022-го.

«Було б добре, щоб влітку можна було запустити аеропорт. Щоб у новий літній сезон вже літали літаки», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

«Якщо питання у фінансах, то давайте його вирішимо», – додав він.

Представник компанії, що виконує будівельні роботи, запевнив, що техніки та людей достатньо, тож за належного фінансування проекту все буде виконано вчасно.

Кирило Тимошенко також поцікавився перебігом реконструкції терміналу летовища, у результаті якої пропускна здатність аеропорту буде збільшена до 500 осіб за годину. Нині завершується проект та підготовка до основних робіт, які також планують виконати наступного року.

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