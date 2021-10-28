«Велике будівництво»: Президент оглянув новозбудований палац спорту в Ізмаїлі

У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув Ізмаїльський палац спорту, спорудження якого тривало дев'ять років і завершилося завдяки включенню об'єкта до Національної програми «Велике будівництво».

Зведення спорткомплексу відбувалося із застосуванням сучасних технологій, що дає змогу створити максимально комфортні умови для маленьких і дорослих спортсменів Ізмаїла.

Палац спорту складається з п’яти блоків, у яких розміщено великий багатофункціональний зал для командних видів спорту, 25-метровий плавальний басейн з глядацькими трибунами на 250 місць, адміністративно-побутовий блок, тренажерні зали, зал для змагань із силових видів спорту з глядацькими трибунами на 40 місць. Пропускна здатність спортивного закладу – 160 відвідувачів за зміну.

На території палацу спорту розташовано роледром для тренувань скейтбордистів, баскетбольний і волейбольний майданчики, майданчики для занять гімнастикою, тенісний корт, бігові доріжки, площинні спортивні споруди. Також тут є сучасні дитячі майданчики та простір для відпочинку.

Для доступу маломобільних груп населення у будівлі палацу спорту встановлено пандуси.

«Дуже класний комплекс. Дійсно, тут відчуваєш справжнє натхнення для занять різними видами спорту! Тепер кожен мешканець Ізмаїла має всі можливості для того, щоб вести активний та здоровий спосіб життя. Хочеться бачити якомога більше подібних місць по всій Україні», – наголосив Володимир Зеленський.