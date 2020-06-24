«Велике будівництво»: Президент ознайомився з капітальним ремонтом Чорнобаївського навчально-виховного комплексу на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський відвідав село Чорнобаївку Херсонської області, де ознайомився зі станом капітального ремонту навчально-виховного комплексу, що здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

У цьому закладі навчається 715 учнів, 163 дитини – в дошкільних групах. Наразі будівельна готовність школи становить 72%, зокрема здійснена часткова термомодернізація будівлі. Відкрити оновлений навчальний заклад планують до початку навчального року.

Скеровано документи для участі в урядовому проекті «Спроможна школа для кращих результатів», щоб обладнати кабінет хімії.

Глава держави звернув увагу, що, згідно з проектом оновлення школи, у дворі не передбачається зелених зон. Президент закликав провести озеленення пришкільної території.

«Немає комфорту – просто залили асфальтом, і все. Я просто навчався в такій школі. Мені здається, що дітям хочеться чогось живого, а не просто бітуму», – сказав Володимир Зеленський.

Також Президент ознайомився з планами будівництва стадіону біля школи.