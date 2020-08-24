«Велике будівництво»: Володимир Зеленський оглянув відремонтований стадіон спортивного комплексу ім. Гемби в Івано-Франківську

У Івано-Франківську Президент України Володимир Зеленський проінспектував стадіон спортивного комплексу імені А. П. Гемби, капітальний ремонт якого було здійснено в межах Національної програми «Велике будівництво».

Як розповіли Главі держави, на базі спортивного комплексу діє стадіон з футбольним полем, легкоатлетичні бігові доріжки з гумово-бітумним покриттям, легкоатлетичний манеж, спортивні зали для занять футболом, волейболом, баскетболом, боксом, боротьбою, важкою атлетикою, фітнесом, великим та настільним тенісом.

Роботи у спорткомплексі проводилися з дотриманням усіх стандартів, він одержав сертифікат від Федерації легкої атлетики, тож на його базі в перспективі планують проводити спортивні змагання різного рівня.

«Він може стати справжнім спортивним «магнітом» області», – зазначив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Вартість капітального ремонту комплексу – 34 млн грн.

«Спортивна інфраструктура потребує не меншої уваги, ніж дороги та інші об’єкти. Тому що спорт є однією з тих сфер, що забезпечують суспільний розвиток, дозволяють людям – і особливо молоді – знаходити шляхи до самореалізації, шукати нові комунікації, вчитися діяти спільно – у команді. Це те, чого дуже не вистачає нашому суспільству. У нас зазвичай кожен за себе або за своїх – у дуже вузькому сенсі цього слова. А потрібно вчитися бути командою й разом іти до успіху», – зазначив Володимир Зеленський.

«Приємно бути на відкритті цього стадіону в рамках нашої великої програми. У жовтні, пан міністр (міністр молоді та спорту України. – Ред.) обіцяв, буде чемпіонат України з легкої атлетики саме тут, у Франківську, на цьому стадіоні», – додав Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ та побажав спортсменам перемог.

Також Володимиру Зеленському презентували об'єкти програми «Велике будівництво» в області. Серед них – реконструкція та капітальний ремонт п'яти шкіл, дитячих садочків, у яких впроваджуються сучасні енергоощадні технології. За словами голови ОДА, три з п'яти шкіл введені в експлуатацію і там вже навчаються діти. Садки планують ввести в експлуатацію в жовтні.

Президент висловив незадоволення таким станом справ і наголосив, що доручав завершити всі ремонтні роботи у школах та садках до початку навчального року.

Що ж до спортивних об'єктів «Великого будівництва» на Івано-Франківщині то, за словами очільника облдержадміністрації, заплановане спорудження одного та ремонт двох стадіонів (один з яких – ім. Гемби – вже завершений), реконструкція футбольного поля та спорудження спортивної зали.

Спорткомплекс ім. А. П. Гемби функціонує на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) з 1980 року. Це – другий в Україні за масштабами спортивний об’єкт, що відповідає нормативам олімпійських спортивних споруд. Він включає легкоатлетичний стадіон, п'ять спортивних залів, 25-метровий плавальний басейн, легкоатлетичний манеж, тренажерний зал, зал для настільного тенісу, а також зал для спортсменів з проблемами опорно-рухового апарату, футбольне поле, чотири спортивні майданчики, сауну, масажний кабінет та кабінет лікарського контролю.

Задля створення умов для підготовки олімпійського резерву на новітній навчально-тренувальній базі та ефективного використання спортивного потенціалу Івано-Франківської області та України загалом у спорткомплексі був проведений капітальний ремонт.

Зокрема, було встановлено поліуретанове покриття бігових доріжок, легкоатлетичних секторів, здійснено розмітку відповідно до міжнародних стандартів, облаштовано футбольне поле загальною площею 7775 кв. м, встановлено систему автоматичного поливу поля та дренажну систему.