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Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня має розглянути законопроекти, пов’язані з протидією поширенню коронавірусу – Президент

27 березня 2020 року - 22:14

Серед пріоритетних законопроектів, які Верховна Рада України має розглянути на позачерговому пленарному засіданні в понеділок, 30 березня, – внесення змін до державного бюджету на 2020 рік щодо боротьби з поширенням коронавірусної хвороби, повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Там треба дуже ретельно, детально пропрацювати, щоб нікого не образити, щоб не зупинити економіку через ті чи інші скорочення, і обов’язково – щоб не постраждали наші люди», – сказав Глава держави під час спілкування з журналістами після засідання фракції «Слуга Народу».

Водночас Президент зазначив, що парламенту доведеться ще не раз розглядати низку законопроектів, які пов’язані з підтримкою економіки України в умовах пандемії коронавірусу.

Тому Володимир Зеленський запропонував народним депутатам у час поширення коронавірусної хвороби працювати дистанційно.

«Це буде не останнє позачергове засідання. Хочу, щоб вони ще розглянули можливість працювати дистанційно. Тобто, зараз вони опрацюють такий законопроект, він може діяти тільки в умовах (пандемії. – Ред.) коронавірусу. Потім, коли ця хвороба пройде – а вона обов’язково мине, – тоді цей законопроект не буде важливим і потрібним», – зазначив Президент.

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