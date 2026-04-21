Ветеран має стати реальним моральним авторитетом українського суспільства – Кирило Буданов

Ветеран має стати реальним моральним авторитетом українського суспільства, і завдання держави – створити всі умови для його самореалізації. Про це керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив під час ІІІ Конференції з реінтеграції ветеранів «Від служби до можливостей».

Кирило Буданов наголосив, що ветерани пройшли через серйозні життєві випробування та набули безцінного досвіду діяльності у важких, стресових ситуаціях. За його словами, ветерани довели свою здатність працювати в колективах, чітко формулювати завдання та виконувати їх.

«Ветеран – захисник, він реально має стати моральним авторитетом усієї держави. Коли це станеться, країна буде трохи іншою. Ця війна колись закінчиться. Але це зовсім не означає, що не буде інших війн. Країна, яка не пам’ятає свою історію, буде завжди повторювати помилки. І такі країни не мають жодного шансу на довге, щасливе життя. Ветеран – основа, ветеран – моральний авторитет», – зазначив Кирило Буданов.

Він наголосив, що ветерани мають принести порядок і дисципліну в цивільне життя. Такий ветеранський досвід допоможе налагодити важливі процеси, зокрема під час роботи в бізнесі.

«Ветерани знають, як нести відповідальність за свої вчинки, і вони до цього готові. І якраз у цьому ветерани зможуть допомогти», – сказав Кирило Буданов.

Керівник Офісу Президента також зазначив, що під час війни необхідно зберігати єдність суспільства і кожен громадянин має усвідомлювати свою роль у захисті України.