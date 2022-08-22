Ветеранська спільнота стане однією з найбільших в Україні – Глава держави взяв участь у форумі ветеранів та волонтерів

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у форумі «Захисники. Перекличка», який відбувається в межах 5-го Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми – там Україна», і вручив державні нагороди, якими відзначені захисники нашої держави.

«Сьогоднішнє моє звернення – звичайно, передусім про ветеранів. Але не тільки до ветеранів. Не тільки до наших воїнів і всіх, хто присвячує життя служінню Україні зі зброєю в руках. Це моє звернення – до всього нашого народу. І про те, що ветеранська справа стала дійсно всенародною. Справою і держави, і нашого суспільства», – зазначив він під час виступу перед учасниками заходу.

За словами Президента, на початку цього року, до повномасштабного російського вторгнення, в Україні налічувалося близько 500 тисяч учасників бойових дій. Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні в межах форуму відбудеться офіційний запуск сайту, завдяки якому кожен зможе отримати уявлення про масштаб ветеранської спільноти в країні.

«Зараз близько мільйона людей захищають Україну у Збройних Силах і в інших формуваннях, які протистоять окупантам. Хто вони, цей мільйон? Що таке боротися з російськими терористами до нашої перемоги? Це означає, що в кожного в Україні будуть родичі-ветерани, або друзі-ветерани, або колеги-ветерани, або знайомі-ветерани. Це означає, що ветеранська спільнота стане однією з найбільших в країні. І це означає, що потрібні відповідні зміни, які відображають цю нову реальність, і в державній політиці щодо ветеранів, і в суспільному сприйнятті ветеранів, і в усіх наших економічних гравців», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зробив акцент на важливості безумовної поваги до ветеранів на всіх рівнях суспільного життя в Україні. І ця повага має втілюватися не на словах, а в цілком практичних речах.

Учасники форуму вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників.

Глава держави вручив орден «Золота Зірка» старшому техніку-інструктору вертолітної ескадрильї капітану Андрію Шогану, якому присвоєно звання Героя України. На початку квітня він брав участь у перевезенні боєприпасів, висадці розвідувальної групи та евакуації поранених із Маріуполя. Під час заходу та зльоту з майданчика в місті його групу атакували зі стрілецької зброї та ЗРК «Тор», а, повертаючись, бійці зазнали обстрілу з корабля противника, проте завдання було виконане в повному обсязі.

Володимир Зеленський також вручив ордени «Золота Зірка» членам родин загиблих українських захисників, удостоєних цього звання посмертно.

Так, звання Героя України посмертно присвоєно полковнику Сергію Котенку, який з 2015 року захищав суверенітет і територіальну цілісність держави в Маріуполі, Попасній, Станиці Луганській, Світлодарську. Під час обстрілу поблизу Світлодарська виніс побратима з охопленого вогнем автомобіля і врятував йому життя. Завжди перебував на передових рубежах оборони, організовував та особисто брав участь в укріпленні оборонних позицій. 24 лютого 2022 року зумів вивести батальйон з-під обстрілів противника та зайняти оборону поблизу села Василівка Запорізької області, чим завадив просуванню окупантів. 9 березня 2022 року під час чергового обстрілу з важкої артилерії Сергій Котенко зазнав поранень, несумісних із життям.

Посмертно удостоєний відзнаки заступник командира окремого загону спеціального призначення «Азов» старший лейтенант Віталій Грицаєнко. Він був серед тих морських піхотинців, які одними з перших наприкінці лютого 2022 року прийняли бій, коли ворог намагався здійснити висадку морського десанту на узбережжі Азовського моря. Унаслідок постійних обстрілів морпіхи ЗСУ зазнали значних втрат і були змушені відступити для проведення перегрупування. Бійці окремого загону спецпризначення «Азов», серед яких був і Віталій Грицаєнко, прикривали відхід побратимів і за 48 годин героїчно відбили чотири спроби висадки морського десанту противника. Після того його група неодноразово розбивала ворожі колони та зупиняла спроби прориву нашої оборони. 19 березня військовослужбовців «Азова», серед яких був і Віталій Грицаєнко, здійснили успішну нічну диверсійно-розвідувальну операцію в тилу противника, але під час запеклого бою Віталій загинув.

Володимир Зеленський також вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг».

Зокрема, найвищою військовою нагородою відзначено майора Національної гвардії України Дениса Нохріна. Наприкінці березня один із підрозділів російської армії атакував позиції українських захисників у районі Рубіжного на Луганщині та взяв їх в оточення. Майор разом із побратимами висунувся для надання допомоги оточеним нацгвардійцям. Завдяки мужнім і рішучим діям Дениса Нохріна та його товаришів по службі вдалося відбити атаку противника й вивести з оточення українських військовослужбовців. Батальйон майора також прикривав відхід підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії на Луганщині, що було значно ускладнено відсутністю мостів і переправ через річку Сіверський Донець.

Наприкінці червня під час масованих артилерійських обстрілів українських позицій з боку противника Денис Нохрін надав допомогу побратиму, пораненому внаслідок розриву ворожого снаряда. Майор зупинив кровотечу та евакуював пораненого до бліндажа.

Крім того, «Хрестом бойових заслуг» нагороджено командира зенітної ракетної батареї майора Євгенія Григоренка. З 24 лютого 2022 року у складі угруповання Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей він героїчно й мужньо виконує бойові завдання щодо прикриття повітряного простору країни. Євгеній Григоренко у складі бойової обслуги знищив десять літаків ворога (типу Су-25, Су-34, Су-30), один гелікоптер, чотири ударних дрони. Також під його керівництвом було знищено один літак, вісім БПЛА та дві крилаті ракети типу «Калібр». 19 липня під час атаки з боку ворога засобами повітряного нападу в районі населеного пункту Ступочки Костянтинівського району на Донеччині зазнав осколкових поранень, але попри це вивів з-під ворожого вогню бойову техніку та здійснив евакуацію особового складу, продемонструвавши особисту хоробрість і відвагу при виконанні військового обов’язку в умовах ризику для життя.

«24 лютого кожен українець зробив, мабуть, найголовніший вибір в своєму житті. І вибір мільйонів людей на користь України привів до того, що наша держава зробила те, чого майже ніхто у світі не очікував від неї. Бо вони відверто недооцінювали українців, вони не знали всіх вас, наших ветеранів, не знали, що Україна – це країна сміливості, країна героїв, країна людей, які вмить об’єдналися для захисту української свободи й ніколи і нікому свободу не віддадуть», – наголосив Президент.

Глава держави подякував усім, хто допомагає ветеранській спільноті і силам оборони нашої держави, та висловив переконання в перемозі України.

У роботі форуму також взяли участь: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, парламентарі та урядовці.