Від початку агресивної війни Росія знехтувала 22 основоположними міжнародними документами – Андрій Єрмак

Від початку збройної агресії проти України у 2014 році Росія порушила понад 400 міжнародних договорів, учасницями яких є Україна та РФ, і знехтувала 22 основоположними міжнародними документами з 2022 року. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час міжнародного форуму «Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці».

Захід присвячений 80-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Загалом на форумі були присутні 700 осіб. Серед них – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Олена Ковальська, представники дипломатичних місій, викладачі та студенти. Вони обговорили актуальні проблеми та виклики для дипломатії.

Андрій Єрмак наголосив, що збройна російська агресія проти України – найсерйозніше порушення міжнародного права з часів Другої світової війни. Це призвело до продовольчої, енергетичної та екологічної криз, які відчутні у різних країнах світу. Тому одна з цілей української дипломатії зараз – реанімація системи міжнародного права.

Він також зазначив, що завдяки дипломатичним зусиллям вдалося об’єднати довкола України всі народи Європи та значну частину країн світу з перших годин повномасштабного вторгнення РФ.

«Ми домоглися того, що принцип «нічого про Україну без України» стає реальністю завдяки нашій активній дипломатичній присутності на всіх ключових міжнародних майданчиках: від ООН і G7 до самітів ЄС і НАТО. Україна брала участь у засіданні Ліги арабських держав, саміті G20. І це не лише символічні кроки – це чіткий сигнал про те, що світ готовий чути Україну та діяти разом із нами», – сказав керівник Офісу Президента.

Крім того, Андрій Єрмак зауважив, що після початку повномасштабної російської агресії команда України відійшла від класичних методів дипломатії, почала працювати неформально, на особистих контактах, і не лише з лідерами держав та політиками, а й зі знаменитостями.

Важливим досягненням України керівник Офісу Глави держави назвав Формулу миру, яку Президент Володимир Зеленський запропонував на саміті G20 в Індонезії 2022 року.

«За ці два роки ми стали сильнішими на нашому незворотному шляху до НАТО. Україна вже довела свою роль як ключового гаранта безпеки у Європі. Ми не тільки декларуємо, а й упроваджуємо стандарти Альянсу у своїх Збройних Силах», – підсумував Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента закликав партнерів посилити підтримку України та сприяти реалізації Плану перемоги й Формули миру для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України, Європи й усього світу.