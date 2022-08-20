Від якості навчання офіцерів залежить життя солдатів і результати на полі бою – Президент під час виступу в Національній академії Сухопутних військ

У межах робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський відвідав Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та ознайомився з організацією навчально-виховного процесу в закладі.

Глава держави поспілкувався з колективом академії. Президент зазначив, що всі працівники добре розуміють виклики, які постали перед Україною.

«Ви знаєте, хто наш ворог, на що він здатний. Ви знаєте, що ми робимо абсолютно все для перемоги в цій війні. Ви знаєте, що й після нашої перемоги цей сусід України не зникне», – сказав він під час виступу.

Саме тому, як наголосив Володимир Зеленський, ЗСУ та всі, хто може ефективно захищати нашу державу на полі бою, є й залишатимуться фундаментом безпеки українського народу.

«А патріотичний, освічений, компетентний і просто порядний офіцер є й завжди буде центральною фігурою в системі оборони української державності», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що від якості навчання офіцерів та рівня викладачів великою мірою залежить життя солдатів і результат бойових дій. Він наголосив, що за роки незалежності в Національній академії Сухопутних військ було підготовлено понад 10 тис. висококласних фахівців для ЗСУ, а за час війни понад 1,5 тис. випускників і викладачів закладу відзначені державними нагородами. 32 офіцери були удостоєні звання Героя України, дев’ятеро з них – посмертно.

«Україна завжди пам'ятатиме своїх воїнів, своїх героїв, які віддали життя за свободу нашого народу», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський висловив особливу подяку викладачам, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії увійшли до складу зведених стрілецьких батальйонів, сформованих на базі академії, та хоробро захищали підступи до Києва.

«Ефективна оборона Києва стала однією з героїчних сторінок історії академії та надихатиме майбутні покоління українських курсантів, які навчатимуться саме тут, у місті Лева, у соборній, вільній і незалежній Україні», – наголосив він.

Наприкінці зустрічі з колективом закладу Президент вручив викладачам і курсантам державні нагороди.