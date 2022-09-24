Відбулася розмова Андрія Єрмака з Тімоті Барроу, який подякував за звільнення громадян Великої Британії та запевнив у непохитній підтримці України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новим радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки, колишнім британським Послом в Україні Тімоті Барроу.

Радник голови британського уряду відзначив важливість нещодавнього звільнення з російського полону 215 осіб, зокрема п’яти громадян Великої Британії.

«Для нас це питання було пріоритетним. Велика Британія надзвичайно вдячна за звільнення своїх громадян. І я можу уявити, наскільки важливим є для вас звільнення ваших співгромадян і справжніх героїв вашої країни», – сказав Тімоті Барроу.

Андрій Єрмак зазначив, що останні дні були дуже напруженими й нервовими, але все завершилося успішно.

Співрозмовники обговорили шляхи подальшого зміцнення співпраці двох країн, які є справжніми партнерами та друзями.

Андрій Єрмак нагадав: щотижня в Офісі Президента для військових представників США та Великої Британії проводять брифінги за участю українських військовослужбовців, щоб інформувати партнерів про останні події на фронті.

Керівник Офісу Глави держави також розповів про успішну практику онлайн-зустрічей із членами Конгресу США і запропонував налагодити аналогічну комунікацію з британськими парламентарями.

«Дуже важливо, щоб члени британського парламенту були поінформовані про поточну ситуацію, успіхи української армії та наші потреби. Це дасть змогу продовжувати рухатися вперед і звільняти українські території», – переконаний Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента повідомив Тімоті Барроу про напрацьовані Міжнародною робочою групою Єрмака-Расмуссена рекомендації щодо майбутніх гарантій безпеки для України, які були надіслані британській стороні.

Тімоті Барроу зазначив, що Велика Британія вражена успіхами українських військових і далі підтримуватиме Україну та її Збройні Сили.

«Ви можете бути впевнені: щодня, коли мі спілкуємося з пані Прем’єр-міністром, ми говоримо про Україну», – наголосив він.