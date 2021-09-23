Відбулася телефонна розмова Глави держави з Президентом Єгипту

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Глава Української держави відзначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, який є головним торговельним партнером України в Африці. Володимир Зеленський підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини та нарощувати постачання вітчизняної продукції на ринок Арабської Республіки Єгипет.

Зі свого боку Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена у розширенні відносин з Україною в усіх сферах, зокрема у створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.

З метою інтенсифікації двосторонньої співпраці лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ.

Президент Єгипту відзначив позитивний розвиток міжлюдських контактів між двома країнами та поінформував, що українці становлять більшість серед іноземних туристів в АРЄ.

Володимир Зеленський подякував за впровадження україномовної гарячої лінії для надання консультативних послуг українським громадянам, які перебувають на території Єгипту.

Сторони обмінялися думками щодо заходів для запобігання поширенню пандемії, які здійснюються в обох країнах.

Окремо співрозмовники обговорили перспективи та конкретні проекти у сфері військово-технічної співпраці. Президент України наголосив, що незадіяним залишається потенціал співробітництва в космічній галузі.

Також лідери держав обговорили можливість створення нових форматів співпраці на вищому рівні.

Володимир Зеленський поінформував Президента Єгипту про результати проведення установчого саміту Кримської платформи.

Крім того, Глава Української держави запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.