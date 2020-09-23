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Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах до Дня захисника України
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Вихованці навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна відвідали Маріїнський палац

14 жовтня 2020 року - 10:46

Вихованці навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна відвідали Маріїнський палац

Напередодні Дня захисника України перша леді Олена Зеленська запросила ліцеїстів навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна відвідати Маріїнський палац.

Для майбутніх захисників України було організовано екскурсії залами та кімнатами церемоніальної резиденції Президента України, під час яких вихованці військового ліцею мали змогу дізнатися про історію та сучасне життя Маріїнського палацу.

До організації екскурсії також долучилася група цивільно-військового співробітництва Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України.

Навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею імені Івана Богуна – середній загальноосвітній навчально-виховний заклад з військово-професійним напрямом навчання й виховання, у якому навчаються 250 хлопців і дівчат віком 13-15 років. Понад 60% вихованців належать до пільгових категорій: діти загиблих в ООС, діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, та інші.

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Участь Президента України Володимира Зеленського в урочистих заходах до Дня захисника України

14 жовтня 2020 року - 11:09
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