Доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад – звернення Президента

14 січня 2026 року - 20:16

Військова співпраця, євроінтеграція та розвиток програми PURL: Президент зустрівся з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії

15 січня 2026 року - 18:34

14 січня 2026 року - 20:01

У Чернігові відкрився молодіжний простір «12–21» від Фундації Олени Зеленської

14 січня 2026 року - 18:34

Президент відзначив державними нагородами переможців та учасників Ігор Нескорених

14 січня 2026 року - 16:54

Президент відзначив державними нагородами переможців та учасників Ігор Нескорених

14 січня 2026 року - 16:52

Військова співпраця, євроінтеграція та розвиток програми PURL: Президент зустрівся з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії

15 січня 2026 року - 18:34

Військова співпраця, євроінтеграція та розвиток програми PURL: Президент зустрівся з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії Елісою Спіропалі.

«Ви приїхали під час дуже складних днів для України, для наших людей. У ці холодні дні зими Росія збільшує кількість ударів, і я думаю, що ви це відчуваєте. Але ваш візит – це сильний сигнал підтримки. Ми дуже вдячні Албанії за підтримку від самого початку цієї війни», – зазначив Глава держави.

Еліса Спіропалі наголосила, що обстріли з боку Росії критичної інфраструктури та цивільних людей є жахливим актом війни.

«Ми підтримуємо мирні зусилля. Це має бути справедливий і тривалий мир із гарантіями безпеки для України, який має поважати самопожертву українського народу протягом цих чотирьох років», – сказала вона.

Президент поінформував про дипломатичні зусилля з американською командою та партнерами в межах Коаліції охочих для досягнення достойного миру.

Крім того, Володимир Зеленський та Еліса Спіропалі обговорили посилення санкцій проти Росії. Міністерка наголосила, що санкції залишаються критично важливим інструментом для послаблення здатності Росії продовжувати війну.

Під час зустрічі йшлося й про інтеграцію України та Албанії до Європейського Союзу, яка є спільною метою двох країн.

Окрема увага – оборонній співпраці та спільному виробництву. Міністерка запевнила у продовженні взаємодії щодо реабілітації українських воїнів та наданні обладнання для реабілітаційних центрів. Під час візиту до України Еліса Спіропалі відвідає один із госпіталів, де захисники й захисниці відновлюються після поранень. Вона також акцентувала на можливому приєднанні країни до програми PURL цього року.

Глава держави подякував міністерці з питань Європи та закордонних справ Албанії за підтримку України та відзначив Елісу Спіропалі орденом княгині Ольги І ступеня.

